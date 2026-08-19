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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजो रूट को चाहिए सिर्फ 78 रन, तोड़ देंगे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड

जो रूट को चाहिए सिर्फ 78 रन, तोड़ देंगे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड

ENG vs PAK 1st Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट आज से खेला जाएगा. इस टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रुट इतिहास रच सकते हैं, वह पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है. पहला टेस्ट  हेडिंग्ले में खेला जाएगा, जिसमे इंग्लैंड के कप्तान जो रुट के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का अच्छा मौका है. उन्हें पोंटिंग का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 79 रन और बनाने हैं.

जो रुट ने इस साल अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक खेली 7 पारियों में से सिर्फ 1 में अर्धशतक लगा पाए हैं. हालांकि वह एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो भारत के खिलाफ वनडे में अच्छी फॉर्म में थे. अब अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सीरीज के लिए तैयार हैं, स्टोक्स के हटने के बाद उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी.

घरेलू मैदान पर सर्वाधिक टेस्ट रन 

घरेलू मैदान पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम है, जिन्होंने 92 पारियों में 7578 रन बनाए थे. लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड जल्द टूटने वाला है, लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रुट हैं. रुट ने इंग्लैंड में 87 टेस्ट खेले, जिनमें 7500 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने भारत में 94 टेस्ट मैचों में 7216 रन बनाए.

घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए जो रुट को अब 79 रन और बनाने हैं. रुट लीड्स में होने वाले इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान पहले टेस्ट में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

अपने देश इंग्लैंड के बाद जो रुट ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं।. ऑस्ट्रिला के साथ भारत और न्यूजीलैंड है, जहां रुट ने टेस्ट में 1000 से ज्यादा रन बनाए. रुट ने ऑस्ट्रेलिया में 1292, भारत में 1272 और न्यूजीलैंड में 1006 रन बनाए.

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इंग्लैंड टेस्ट स्क्वॉड

जो रुट (कप्तान), बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, ओली रॉबिंसन, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स, डेन लॉरेंस, जोश टंग, सैम कुक, हैरी ब्रुक, ओली पोप, गस एटकिंसन, जेमि स्मिथ (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), शोएब बशीर, इमिलिओ गे.

पाकिस्तान टेस्ट स्क्वॉड

सलमान अली आगा (कप्तान), शान मसूद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, इमाम उल हक, सऊद शकील, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मुहम्मद घोरी (विकेटकीपर), आजान अवेस, अवैस जफर, उबैद शाह, अब्दुल्लाह फजल.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Ricky Ponting Joe Root Joe Root Record England Vs Pakistan ENG Vs PAK Test Most Runs In Test
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