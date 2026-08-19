गॉल टेस्ट में भारत से हार, टूटा श्रीलंका कप्तान का दिल, बोले- 'दूसरे दिन से ही...'

Dhananjaya de Silva Statement: गॉल में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी. इस हार के बाद श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि चौथी पारी में बैटिंग करना मुश्किल होता है. श्रीलंकाई कप्तान के मुताबिक मैच के शुरुआती तीन दिन अच्छे रहे. इसके बाद कहानी बिगड़ गई. बाकी उन्होंने टॉस को भी अहम फैक्टर बताया.

क्या बोले धनंजय डी सिल्वा?

मैच के बाद पोस्ट प्रजेंटेशन में श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा, "मुझे लगा कि दूसरे दिन से हम ज्यादातर गेम में थे. मुझे लगता है कि लड़कों ने चौथी पारी में भी अच्छी लड़ाई की. यह आसान नहीं था, लेकिन हां, मुझे लगता है कि यह अच्छा मैच था."

पिच पर क्या बोले धनंजय डी सिल्वा?

गॉल की पिच को लेकर किए गए सवाल पर धनंजय डी सिल्वा ने कहा, "शुरुआती 3 दिन बैटिंग करना अच्छा था. जाहिर तौर पर गॉल में चौथा दिन आसान नहीं होगा, सभी को यह पता था. लेकिन मुझे लगा कि राहुल पडिक्कल ने जो शुरुआत दिलाई, उससे वह बड़े बने और वहां से उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला."

टॉस पर क्या बोले धनंजय डी सिल्वा?

जब श्रीलंकाई कप्तान से पूछा गया कि क्या टॉस ने अहम किरदार अदा किया? इसके जवाब में उन्होंने कहा, "शायद हां, उन्होंने (टीम इंडिया) टॉस जीतकर बोर्ड पर रन लगाए. जब हम बैटिंग कर रहे थे, तो हमने जल्दी विकेट गंवाए और वहीं से हम पिछड़ गए."

मैच का हाल

मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 विकेट पर 462 रन बनाए. टीम के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. फिर श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 284 रन पर ऑलआउट हुई. इसके साथ टीम इंडिया को 178 रनों की बढ़त मिली. इसके बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया 193 रन पर ऑलआउट हुई और श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य दिया. चेज करते हुए मेजबान टीम 206 रन पर ऑलआउट हुई और भारत ने 165 रनों से जीत अपने नाम कर ली.

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