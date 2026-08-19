IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'IPL ले चलूंगा अगर...', यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज को यूं उकसाया, गंवा बैठा विकेट

'IPL ले चलूंगा अगर...', यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज को यूं उकसाया, गंवा बैठा विकेट

IND vs SL: गॉल में खेले गए पहले टेस्ट के आखिरी दिन यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला के साथ माइंडगेम खेला, उन्हें शॉट खेलने के लिए उकसाया. उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Aug 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

गॉल में खेले गए पहले टेस्ट के पांचवें दिन यशस्वी जायसवाल ने माइंडगेम खेलकर निरोशन डिकवेला को सस्ते में आउट करवा दिया, उन्होंने पहली पारी में 80 रनों की शानदार पारी खेली थी. आज टेस्ट के आखिरी दिन अगर वह सोनल दिनुशा के साथ पहली पारी की तरह साझेदारी करते तो श्रीलंका हार से बच सकती थी. जायसवाल और उनकी बातचीत का वीडियो भी आया है, उनकी बातें भी माइक में रिकॉर्ड हुई.

गॉल में आज पांचवें और आखिरी दिन श्रीलंका ने जब बल्लेबाजी शुरू की, उनके पास 6 विकेट बचे हुए थे. कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए. रवींद्र जडेजा ने इस साझेदारी को तोड़ते हुए डी सिल्वा (59) को आउट, जिसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला आए थे. जायसवाल तब विकेट के पास खड़े थे और लगातार उनसे कुछ कह रहे थे. उन्होंने डिकवेला को पहली पारी में लगाए शॉट्स को याद दिलाते हुए उकसाया.

जायसवाल ने दिया IPL का लालच

जायसवाल ने डिकवेला से कहा कि पहली पारी में बहुत शॉट लगाए थे, वहां डीप स्केयर की तरफ मारो. डिकवेला ने जवाब में कहा कि, नहीं कोई जरुरत नहीं है. IPL में ले जाओ, फिर मारूंगा. इसके बाद जायसवाल ने तुरंत कहा कि ठीक है, 100 प्रतिशत, IPL ले जाऊंगा, एक छक्का मारो वहां। डिकवेला ने धन्यवाद कहा.

यह भी पढ़ें- पडिक्कल या मानव सुतार, कप्तान गिल ने किसे बताया जीत का सबसे बड़ा हीरो?

इस बातचीत के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ शॉर्ट गेंदें डाली, डिकवेला ने ओवर की आखिरी गेंद पर शॉट मारना चाहा, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई. डिकवेला दूसरी पारी में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए.

आज पांचवें दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में मानव सुतार ने अपनी गेंद से कहर बरपाया, उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए और आखिरी विकेट भी उन्होंने ही लिया. उन्होंने इस पारी में 6 और इस मैच में 10 विकेट लिए. भारत ने पहला टेस्ट 165 रनों से जीत लिया.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Niroshan Dickwella Cricket Viral Video YASHASVI JAISWAL IND VS SL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'IPL ले चलूंगा अगर...', यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज को यूं उकसाया, गंवा बैठा विकेट
'IPL ले चलूंगा अगर...', यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के बल्लेबाज को यूं उकसाया, गंवा बैठा विकेट
क्रिकेट
IND vs SL Highlights: मानव सुतार ने लिए 10 विकेट, भारत ने 165 रनों से जीता गॉल टेस्ट
Highlights: मानव सुतार ने लिए 10 विकेट, भारत ने 165 रनों से जीता गॉल टेस्ट
क्रिकेट
10 विकेट लेने के बाद भी मानव सुतार को क्यों नहीं मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड?
10 विकेट लेने के बाद भी मानव सुतार को क्यों नहीं मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड?
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'
सत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget