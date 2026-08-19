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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'

सत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'

Sandeep Dikshit News: सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अनियमितताओं पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. संदीप दीक्षित ने कहा कि यह मामला आज का नहीं है, बल्कि दिल्ली में पिछले 7-8 साल से इस तरह की अनियमितताओं की खबरें सामने आती रही हैं.

उन्होंने कहा, "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आज से नहीं. 7-8 साल से दिल्ली में पूरी खबर है कि अनियमितताएं हो रही हैं. दोगुने, तिगुने, चौगुने रेट पर नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं." संदीप दीक्षित ने आगे कहा, "अंदर की उसकी स्पेसिफिकेशंस कम किए गए, तो यह कह देना कि उसमें संदेह नहीं था. संदेह तो पहले से था."

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दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर संदीप दीक्षित ने कहा, "एक यह पुराना इनका चिरपरिचित तरीका कि मुझे अंदर के अधिकारियों ने कहा. कॉमनवेल्थ के समय भी कहते रहते थे, अंदर के अधिकारियों ने बताया. ठीक है, खोदा पहाड़, चूहा भी नहीं निकला."

2जी का जिक्र कर केजरीवाल पर निशाना

कांग्रेस नेता ने 2जी मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "2 जी में कहते थे, अंदर के अधिकारियों ने मुझे बताया, जैसे सारे अधिकारियों को और कोई काम नहीं है. अरविंद केजरीवाल को दिनभर फोन करने के लिए हैं?"

उन्होंने कहा, "उस समय तो कुछ निकला नहीं. तो जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है, किसी चीज का, वह वही कहानी अगर बार-बार दोहराएगा, तो उस समय तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त भी उसकी बात मानेंगे. वह भेड़िया वाली कहानी है ना कि बार-बार भेड़िया कहोगे, तो फिर अपना भी आदमी नहीं मानने लगता. अब इनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं."

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संदीप दीक्षित ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो उसे अदालत में अपना पक्ष रखना चाहिए. उन्होंने कहा, "आप आरोप कुछ भी लगा दो. मेरा यह कहना है कि अगर आपने गलत काम नहीं किया है, तो कोर्ट में आप बरी हो जाओगे ना. क्या दिक्कत है आपको?"

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS SANDEEP DIKSHIT SATYENDAR JAIN
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