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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? आज हो जाएगा खिताबी जंग पर अंतिम फैसला

फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? आज हो जाएगा खिताबी जंग पर अंतिम फैसला

Who Will Face India A in Tri Series Final: भारतीय टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है. फाइनल में टीम इंडिया से कौन भिड़ेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 09:00 AM (IST)
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भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 'ए' टीमों के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. भारत पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है. आज श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टक्कर होनी है, जो दोनों टीमों का आखिरी मैच होगा.

इंडिया ए ने अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ 8 रनों से जीता था, लेकिन उसके बाद अपने दोनों मैच हार गई थी. टीम इंडिया ने करो या मरो के मैच अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी. लेकिन अब तक दूसरी फाइनलिस्ट टीम पर फैसला नहीं हो सका है.

आज हो जाएगा फैसला

आज अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए का मैच होना है. यह मैच डाम्बुला में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

श्रीलंका के लिए फाइनल की राह आसान है, क्योंकि वह जीतते ही फाइनल का टिकट कटा लेगी. श्रीलंका अगर बड़े अंतर से ना हारे तो भी फाइनल में जा सकती है, क्योंकि उसका नेट रन रेट अफगानिस्तान ए से बहुत बेहतर है. दूसरी ओर अफगानिस्तान को फाइनल में जाना है तो बहुत बड़े अंतर से श्रीलंका को हराना होगा.

भारत के खिलाफ पहला मैच हारने वाली श्रीलंका ए अपने दोनों मैच जीतकर आ रही है. दूसरी ओर अफगानिस्तान ए ने अपने पहले मैच में टीम इंडिया को हराकर चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है.

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

कब होगा फाइनल

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है. खिताबी भिड़ंत 21 जून को डाम्बुला में होगी. इस सीरीज का आगाज 9 जून से हुआ था. बता दें कि अब तक पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-2 खिलाड़ी भारतीय हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने 234 रन और तिलक वर्मा ने 208 रन बनाए हैं. वहीं भारत के लिए अब तक सबसे सफल गेंदबाज अनुकूल रॉय रहे हैं, जिन्होंने अब तक 5 विकेट झटके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
India A Sri Lanka A Tri Series 2026 Afghanistan A SL A Vs AFG A
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