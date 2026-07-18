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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरोहित शर्मा ही नहीं, टीम इंडिया के ये 6 दिग्गज भी ले सकते हैं संन्यास; किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ऐलान

रोहित शर्मा ही नहीं, टीम इंडिया के ये 6 दिग्गज भी ले सकते हैं संन्यास; किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ रोहित ही नहीं, टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 09:30 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है. टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब वनडे और टेस्ट टीम में भी युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जा रहे हैं. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनके इंटरनेशनल करियर पर भी सवाल उठने लगे हैं. सिर्फ रोहित ही नहीं, टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ी भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और आने वाले समय में कभी भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा का वनडे भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ता अब भविष्य की टीम तैयार करने पर फोकस कर रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित भी जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं.

विराट कोहली

विराट कोहली पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. हालांकि वनडे में उनका प्रदर्शन अब भी मजबूत रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं.

मोहम्मद शमी

चोटों से जूझ रहे मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया में वापसी आसान नहीं दिख रही है. तेज गेंदबाजी में कई युवा खिलाड़ी अपनी दावेदारी मजबूत कर चुके हैं. ऐसे में शमी भी जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं.

भुवनेश्वर कुमार

कभी भारत के सबसे भरोसेमंद स्विंग गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं. चयनकर्ता अब युवा तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं. ऐसे में उनके इंटरनेशनल करियर पर भी विराम लगने की संभावना जताई जा रही है.

रविंद्र जडेजा

टी20 विश्व कप 2024 के बाद जडेजा ने सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. अब वनडे और टेस्ट में भी युवा ऑलराउंडर्स को लगातार मौके मिल रहे हैं. इसी वजह से माना जा रहा है कि जडेजा भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल

ईशांत शर्मा

अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा काफी समय से भारतीय टीम से बाहर हैं. घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहने के बावजूद उनकी वापसी की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वह भी जल्द अपने इंटरनेशनल करियर पर आधिकारिक रूप से विराम लगा सकते हैं.

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Published at : 18 Jul 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
International Cricket VIRAT KOHLI Rohit SHarma
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