हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार

इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार

South Africa Squad For Pakistan Tour: दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने रिटायरमेंट से कमबैक करने का निर्णय लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 02:49 PM (IST)

दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने रिटायरमेंट से कमबैक करने का निर्णय लिया है. 2023 एकदिवसीय वर्ल्ड कप के बाद डीकॉक ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. अब उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में चुना गया है. दक्षिण अफ्रीकी टीम के नियमित कप्तान टेंबा बावुमा अभी चोटिल हैं, ऐसे में पाकिस्तान टूर पर टेस्ट, टी20 और वनडे के लिए अलग-अलग कप्तान चुने गए हैं.

क्विंटन डी कॉक की होगी वापसी

क्विंटन डी कॉक को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20, दोनों सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में चुना गया है. टेंबा बावुमा की गैरमौजूदगी में डी कॉक की वापसी दक्षिण अफ्रीकी टीम को बूस्ट देने का काम कर रही होगी. क्विंटन डी कॉक आखिरी बार 2023 वनडे वर्ल्ड कप में खेलते देखे गए थे, जो व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा था. डी कॉक ने वर्ल्ड कप के 10 मैचों में 59.40 के शानदार औसत से 549 रन बनाए थे.

दक्षिण अफ्रीका का पाकिस्तान टूर 12 अक्टूबर से शुरू होगा. दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 टी20 और 3 ही वनडे मैच खेले जाएंगे. क्विंटन डी कॉक वनडे और टी20 सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं. डीकॉक अपने ऐतिहासिक इंटरनेशनल करियर में दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 12,654 रन बना चुके हैं. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 28 शतक और 68 फिफ्टी भी लगाई हैं.

पाकिस्तान टूर के लिए दक्षिण अफ्रीकी ODI स्क्वाड: मैथ्यू ब्रीत्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले

पाकिस्तान टूर के लिए दक्षिण अफ्रीकी टी20 स्क्वाड: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्री प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिजाद विलियम्स

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Sep 2025 02:36 PM (IST)
South Africa Cricket Team South Africa Vs Pakistan QUINTON DE KOCK
