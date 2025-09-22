Asia Cup 2025 Final: क्या फाइनल में होगा भारत-पाकिस्तान का तीसरा महामुकाबला? जानिए पूरा समीकरण

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है. इस टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा भारत और पाकिस्तान का टकराव ही रहता है. टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत दो बार हो चुकी है और हर बार फैंस को भरपूर ड्रामा देखने को मिला है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों की तीसरी मुलाकात फाइनल में होगी?

एशिया कप सुपर-4 का हाल

सुपर-4 राउंड की पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल भारत अपराजयी टीम के रूप में टॉप पर है. पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के बाद भारतीय टीम के खाते में 2 अंक और जुड़ गए हैं और उनका रनरेट भी +0.689 का है. वहीं, पाकिस्तान हार के बाद सबसे निचले पायदान पर है और उसका रनरेट -0.689 है. इस स्टेज पर बांग्लादेश प्लस के रनरेट के साथ दूसरे और श्रीलंका माइनस के रनरेट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

भारत की आसान राह

एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. अगर टीम इंडिया अपने अगले दोनों मुकाबलों, 24 सितंबर को बांग्लादेश और 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती है, तो उसका फाइनल में पहुंचना तय है. टीम का आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों ही बेहतरीन नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो

पाकिस्तान की राह भारत से कहीं ज्यादा मुश्किल है. भारत से हार के बाद अब उसे अपने अगले दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे. पाकिस्तान का 23 सितंबर को श्रीलंका और 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच करो या मरो जैसा होने वाला है. अगर पाकिस्तान इनमें से एक भी मैच हारा तो उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी.

भारत-पाकिस्तान फाइनल की संभावना

अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीत लेता है और भारत भी अपने मैच जीतकर अपराजित रहता है, तो 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों की तीसरी भिड़ंत होगी.

बांग्लादेश की चुनौती

बांग्लादेश इस बार उलटफेर करने वाली टीम साबित हो सकती है. उसने सुपर-4 का पहला मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों को उसके खिलाफ जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है.