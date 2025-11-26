श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय टी20 सीरीज 2025 के पांचवें मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया. यह सीरीज में श्रीलंका की पहली जीत रही. इससे पहले उसे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए. जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही. इस टीम ने महज 17 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से ब्रायन बेनेट ने ब्रेंडन टेलर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 36 रन जुटाए. टेलर 16 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से ब्रायन बेनेट ने कप्तान सिकंदर रजा के साथ चौथे विकेट के लिए 29 गेंदों में 36 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी ने टीम को 89 के स्कोर तक पहुंचाया. सलामी बल्लेबाज बेनेट 26 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान रजा ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली. उनके अलावा, रयान बर्ल ने भी इतने ही रन टीम के खाते में जोड़े.

विपक्षी टीम की तरफ से वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना ने 2-2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, कप्तान शनाका ने 1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में श्रीलंका ने 16.2 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली. इस टीम को पथुम निसांका और कामिल मिसारा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 5.4 ओवरों में 59 रन टीम के खाते में जोड़े. कामिल 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 गेंदों में 89 रन जोड़ते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. निसांका ने 58 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ नाबाद 98 रन बनाए, जबकि मेंडिस ने 25 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. जिम्बाब्वे की तरफ से इकलौता विकेट ब्रैड इवांस ने निकाला.