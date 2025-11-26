हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 58 गेंद, 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ इस खिलाड़ी ने बना दिए इतने रन, श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा

सिर्फ 58 गेंद, 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ इस खिलाड़ी ने बना दिए इतने रन, श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय टी20 सीरीज 2025 के पांचवें मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 26 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय टी20 सीरीज 2025 के पांचवें मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया. यह सीरीज में श्रीलंका की पहली जीत रही. इससे पहले उसे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए. जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही. इस टीम ने महज 17 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से ब्रायन बेनेट ने ब्रेंडन टेलर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 36 रन जुटाए. टेलर 16 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से ब्रायन बेनेट ने कप्तान सिकंदर रजा के साथ चौथे विकेट के लिए 29 गेंदों में 36 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी ने टीम को 89 के स्कोर तक पहुंचाया. सलामी बल्लेबाज बेनेट 26 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान रजा ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली. उनके अलावा, रयान बर्ल ने भी इतने ही रन टीम के खाते में जोड़े.

विपक्षी टीम की तरफ से वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना ने 2-2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, कप्तान शनाका ने 1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में श्रीलंका ने 16.2 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली. इस टीम को पथुम निसांका और कामिल मिसारा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 5.4 ओवरों में 59 रन टीम के खाते में जोड़े. कामिल 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यहां से निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 गेंदों में 89 रन जोड़ते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. निसांका ने 58 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ नाबाद 98 रन बनाए, जबकि मेंडिस ने 25 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. जिम्बाब्वे की तरफ से इकलौता विकेट ब्रैड इवांस ने निकाला.

Published at : 26 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Zimbabwe SRI LANKA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
ट्रेंडिंग
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget