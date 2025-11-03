Most Wickets In A Single Women's World Cup Edition: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की. उन्होंने बल्लेबाजी में 58 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट भी चटकाए. इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत दीप्ति अब महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दुनिया की तीसरी और भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप-6 गेंदबाज कौन हैं?

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप-6 गेंदबाज

1. लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया) - 23 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज लिन फुलस्टन महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप-6 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. फुलस्टन ने 1982 वर्ल्ड कप में 12 मैचों में 2.24 की इकॉनमी से 23 विकेट चटकाईं थीं.

2. जैकी लॉर्ड (न्यूजीलैंड) - 22 विकेट

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की जैकी लॉर्ड दूसरे नंबर पर हैं. जैकी ने भी 1982 वर्ल्ड कप में 12 मैचों में 2.40 की इकॉनमी से 22 विकेट चटकाईं थीं.

3. दीप्ति शर्मा (भारत) - 22 विकेट

भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. दीप्ति ने 2025 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 5.52 की इकॉनमी से 22 विकेट चटकाईं हैं.

4. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 21 विकेट

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन चौथे नंबर पर हैं. सोफी ने 2022 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 3.83 की इकॉनमी से 21 विकेट चटकाईं हैं.

5. शुभांगी कुलकर्णी (भारत) - 20 विकेट

भारत की पूर्व लेग स्पिनर शुभांगी कुलकर्णी महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. शुभांगी ने 1982 वर्ल्ड कप में 12 मैचों में 2.89 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाईं थीं.

6. नीतू डेविड (भारत) - 20 विकेट

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की नीतू डेविड छठे नंबर पर हैं. नीतू ने 2005 वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 2.54 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाईं थीं.