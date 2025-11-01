Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऑस्ट्रेलियाई टूर पर शुभमन गिल बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. वनडे सीरीज के 3 मैचों में सिर्फ 43 रन बना सके और अब टी20 में भी उनकी खराब फॉर्म जारी है. कैनबरा में वो 37 रन बनाकर नाबाद रहे थे, लेकिन मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वो ऑस्ट्रेलियाई टूर पर अब तक 5 मैचों में सिर्फ 84 रन बना सके हैं. 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे इरफान पठान ने गिल को जैसे अल्टीमेटम दे दिया है.

संजू सैमसन की जगह ले ली

अपने यूट्यूब चैनल पर शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए इरफान पठान ने कहा कि टी20 में वापस आने के बाद उन्होंने संजू सैमसन की जगह ले ली. सैमसन, जिन्होंने बतौर ओपनर टी20 में तीन शतक लगाए थे. पठान ने बताया कि गिल के पास लीडरशिप क्षमता है, IPL में खूब सारे रन भी बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें अच्छा करके दिखाना होगा.

भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि गिल पिछली 10 पारियों में कुल 200 रन भी नहीं बना सके हैं, इसलिए उनपर दबाव आना लाजिमी है. पठान ने तीखे शब्दों में कहा कि गिल को मौके और सपोर्ट, दोनों मिल रहे हैं इसलिए उन्हें रन बनाने होंगे.

यशस्वी जायसवाल तैयार बैठे हैं

इरफान पठान ने कहा, "यशस्वी जायसवाल हैं, जो टी20 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं. हमने उन्हें IPL में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते देखा है. गिल मौके मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं करेंगे और जायसवाल बैठे रहेंगे. ऐसे में गिल के साथ-साथ टीम पर भी दबाव आएगा. गिल को निरंतर अच्छा करना होगा, वरना जायसवाल हैं, जो अभी टी20 और ODI नहीं खेल रहे हैं."

पठान ने यह तक कह दिया कि जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी का बेंच पर बैठे रहना शर्मनाक है. एक ऐसा प्लेयर, जिसने ODI में 200 बनाए हों.

