Shubman Gill होंगे टीम इंडिया से बाहर! टी20 वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी बोला- अच्छा करो वरना...

Shubman Gill होंगे टीम इंडिया से बाहर! टी20 वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी बोला- अच्छा करो वरना...

Shubman Gill Stats: ऑस्ट्रेलियाई टूर पर शुभमन गिल बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. इस दौरे पर अब तक 5 मैचों में सिर्फ 84 रन बना पाए हैं. अब इरफान पठान ने उनके प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑस्ट्रेलियाई टूर पर शुभमन गिल बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. वनडे सीरीज के 3 मैचों में सिर्फ 43 रन बना सके और अब टी20 में भी उनकी खराब फॉर्म जारी है. कैनबरा में वो 37 रन बनाकर नाबाद रहे थे, लेकिन मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वो ऑस्ट्रेलियाई टूर पर अब तक 5 मैचों में सिर्फ 84 रन बना सके हैं. 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे इरफान पठान ने गिल को जैसे अल्टीमेटम दे दिया है.

संजू सैमसन की जगह ले ली

अपने यूट्यूब चैनल पर शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए इरफान पठान ने कहा कि टी20 में वापस आने के बाद उन्होंने संजू सैमसन की जगह ले ली. सैमसन, जिन्होंने बतौर ओपनर टी20 में तीन शतक लगाए थे. पठान ने बताया कि गिल के पास लीडरशिप क्षमता है, IPL में खूब सारे रन भी बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें अच्छा करके दिखाना होगा.

भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि गिल पिछली 10 पारियों में कुल 200 रन भी नहीं बना सके हैं, इसलिए उनपर दबाव आना लाजिमी है. पठान ने तीखे शब्दों में कहा कि गिल को मौके और सपोर्ट, दोनों मिल रहे हैं इसलिए उन्हें रन बनाने होंगे.

यशस्वी जायसवाल तैयार बैठे हैं

इरफान पठान ने कहा, "यशस्वी जायसवाल हैं, जो टी20 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं. हमने उन्हें IPL में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते देखा है. गिल मौके मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं करेंगे और जायसवाल बैठे रहेंगे. ऐसे में गिल के साथ-साथ टीम पर भी दबाव आएगा. गिल को निरंतर अच्छा करना होगा, वरना जायसवाल हैं, जो अभी टी20 और ODI नहीं खेल रहे हैं."

पठान ने यह तक कह दिया कि जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी का बेंच पर बैठे रहना शर्मनाक है. एक ऐसा प्लेयर, जिसने ODI में 200 बनाए हों.

IND-W vs SA-W Final: फाइनल में ऐसी होगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Irfan Pathan Shubman Gill Stats SHUBMAN GILL
