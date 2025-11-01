हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND-W vs SA-W Final: फाइनल में ऐसी होगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND-W vs SA-W Final: फाइनल में ऐसी होगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND-W vs SA-W Final: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? जानिए डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के साथ फाइनल का प्रिडिक्शन.

By : शिवम | Updated at : 01 Nov 2025 03:17 PM (IST)
महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारतीय महिला और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सेमीफाइनल में इतिहास रचकर फाइनल में पहुंची है, टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की. ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज था. 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला टीम तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, जबकि साउथ अफ्रीका टीम पहली बार फाइनल खेलेगी. देखें खिताबी मैच में डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच कैसी रहने की उम्मीद है. दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन.

जेमिमा रोड्रिगेज ने जिस तरह सेमीफाइनल में 127 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई, उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला इस टूर्नामेंट में नहीं चला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 89 रनों की शानदार पारी खेलकर फैंस को खुश कर दिया.

ओपनिंग जोड़ी पर रहेगी नजर

प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद शेफाली वर्मा भारतीय स्क्वाड में शामिल की गई हैं, लेकिन सेमीफाइनल में वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई थी. लेकिन फाइनल में जीतना है तो उनका और दूसरी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का चलना जरुरी होगा, दोनों से अच्छी शुरुआत की उम्मीद है.

गेंदबाजों के सामने चुनौती

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट पारी की शुरुआत करती हैं, इसलिए शुरुआत में उन्हें टिकने से रोकना होगा. नहीं तो वह मुसीबत बन सकती हैं, सेमीफाइनल में उन्होंने 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ को शुरुआत में जल्दी विकेट गिराने होंगे.

नल्लापुरेड्डी चराणी रनों पर अंकुश लगाने का अपना काम बखूभी निभाती आई हैं, दीप्ति शर्मा हालांकि सेमीफाइनल में थोड़ी महंगी साबित हुई लेकिन टूर्नामेंट में उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन अच्छा रहा है. उनका अनुभव भी फाइनल में भारत के काम आएगा.

भारतीय महिला बनाम साउथ अफ्रीका महिला हेड तू हेड रिकॉर्ड (ODI में)

  • कुल मैच- 34
  • भारत ने जीते- 20 
  • साउथ अफ्रीका ने जीते- 13 
  • बेनतीजा- 1

डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट

डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है, इसलिए फाइनल में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. तेज गेंदबाजों के मुकाबले यहां स्पिनर्स को अधिक मदद मिलने की संभावना है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है, क्योंकि यहां बारिश की भी संभावना है. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 220 का है. मौसम की बात करें तो रविवार को यहां 2 बजे के आस पास बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है. 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

भारतीय महिला टीम की संभावित प्लेइंग 11

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, नल्लापुरेड्डी चराणी, रेणुका सिंह.

साउथ अफ्रीका महिला टीम की संभावित प्लेइंग 11

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रित्स, एनी बॉश, सुने लूस, मैरिज़ेन कप्प, सिनालो जाफ्टा (विकेट कीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्राइऑन, नदीन डी क्लर्क, आयाबांगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

कौन जीतेगा महिला वर्ल्ड कप फाइनल?

इतना तय है कि इस बार नई विश्व चैंपियन टीम मिलेगी, क्योंकि दोनों ने ही अभी तक खिताब नहीं जीता है. संभावना की बात करें तो 70 प्रतिशत से अधिक संभावना हरमनप्रीत कौर एंड टीम के जीतने की है. क्योंकि भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इसी ग्राउंड पर हराया था, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने शानदार बल्लेबाजी की.

हेड टू हेड आंकड़ों में भी भारत आगे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर भी अधिक होगा क्योंकि टीम पहली बार फाइनल खेल रही है. इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने की संभावना अधिक है.

कब और कहां देखें महिला वर्ल्ड कप का फाइनल?

महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार, 2 नवंबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, टॉस 2:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 02:09 PM (IST)
