विराट कोहली, स्टीव स्मिथ के नाम से पूरा एक दौर पहचाना जाएगा, दोनों अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं. स्मिथ वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं जबकि कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. कोहली टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं. नए दौर के महान बल्लेबाजों की बात हो तो शुभमन गिल का नाम इसमें जरूर शामिल होगा. उनको टेस्ट के बाद टीम इंडिया की वनडे टीम की कमान सौंपी जा चुकी है, उनका पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया में है. क्योंकि गिल ऑस्ट्रेलिया में हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि 26 साल की उम्र तक स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड कैसा था. अभी गिल 26 साल के हैं.

गिल और स्मिथ के प्रदर्शन में समानता

भारत के कप्तान शुभमन गिल अभी 26 साल के हैं. उनके और स्मिथ के प्रदर्शन में अद्भुद समानता है. चाहे पारियों की बात हो, शतकों और अर्धशतकों की बात हो या डक की. तो चलिए सबसे पहले स्मिथ के 26 साल की उम्र तक रिकॉर्ड की बात करते हैं.

26 साल की उम्र तक कैसा था स्मिथ का रिकॉर्ड

26 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ तीनों फॉर्मेट में 159 इंटरनेशनल पारियां खेली थी, इसमें 40.80 की एवरेज से उन्होंने 6365 रन बनाए थे. इस समय तक उन्होंने 19 शतक और 27 अर्धशतक लगाए थे. 6 पारियों में वह खाता नहीं खोल पाए थे, इस समय तक उनका सर्वोच्च स्कोर 215 रन का था.

26 की उम्र में शुभमन गिल का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने तीनों फॉर्मेट में 155 इंटरनेशनल पारियां खेली है, यानी स्मिथ से सिर्फ 2 ही कम. इस दौरान उन्होंने 6319 रन बनाए, यानी स्मिथ से 46 रन कम. दोनों के शतकों की संख्या बराबर (19-19) है. अर्धशतक की बात करें तो गिल ने 26 और स्मिथ ने 27 हाफ सेंचुरी लगाई थी. स्मिथ 6 और गिल 7 बार शून्य पर आउट हुए हैं. गिल का रन बनाने का औसत 45.78 है तो स्मिथ का 46.80 था.

शुभमन गिल का प्रदर्शन बताता है कि अगर उनका प्रदर्शन इसी तरह का रहा तो वह अगले किंग जरूर बनेंगे. अभी उनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए बतौर कप्तान तैयार किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में उनकी वनडे में बतौर कप्तान पहली परीक्षा होगी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली.