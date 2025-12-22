शुभमन गिल बाय-बाय, श्रेयस अय्यर होंगे वनडे टीम के नए कप्तान! वर्ल्ड कप से पहले हैरतअंगेज खुलासा

शुभमन गिल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उन्हें इसी साल पहले टेस्ट टीम और फिर ODI टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी. इसके अलावा वो टी20 टीम के उपकप्तान भी बने हुए थे. 20 दिसंबर को जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान हुआ, उसमें दूर-दूर तक शुभमन गिल नहीं दिखे थे. अब खबर है कि शुभमन गिल से वनडे टीम की कप्तानी छीनी जा सकती है और श्रेयस अय्यर नए कप्तान बन सकते हैं.

श्रेयस अय्यर बनेंगे ODI कप्तान?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर भारतीय ODI टीम के नए कप्तान नियुक्त किए जा सकते हैं. श्रेयस अभी वनडे टीम के उपकप्तान हैं. अय्यर के पास कप्तानी का खूब सारा अनुभव है, डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर IPL में भी अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर श्रेयस को वनडे टीम का उपकप्तान बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है.

इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था. उन्हीं के साथ श्रेयस अय्यर उपकप्तान बने थे. अगर ये रिपोर्ट्स सही रहती हैं, तो श्रेयस अय्यर ऐसे 29वें क्रिकेटर होंगे, जिन्हें भारतीय वनडे टीम की कप्तानी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा.

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उसे केवल एक जीत नसीब हुई है. ऑस्ट्रेलियाई टूर पर टीम इंडिया ODI सीरीज 1-2 से हार गई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले गिल को ODI कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं कि तीनों फॉर्मेट में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है.

टी20 से बाहर शुभमन गिल

पिछले कुछ महीनों से टी20 टीम के उपकप्तान बने रहे शुभमन गिल की हालिया टी20 फॉर्म बहुत खराब रही है. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 32 रन बनाए थे. बताया गया कि चोट के कारण वो चौथा और पांचवां टी20 मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मैनेजमेंट पहले ही गिल को बाहर करने का फैसला कर चुका था, यही कारण रहा कि वो पांचवां टी20 मैच नहीं खेले थे. अब यह निश्चित है कि गिल 2026 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे.

