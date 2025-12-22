हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल बाय-बाय, श्रेयस अय्यर होंगे वनडे टीम के नए कप्तान! वर्ल्ड कप से पहले हैरतअंगेज खुलासा

शुभमन गिल बाय-बाय, श्रेयस अय्यर होंगे वनडे टीम के नए कप्तान! वर्ल्ड कप से पहले हैरतअंगेज खुलासा

Shreyas Iyer ODI Captain: शुभमन गिल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. खबर है कि गिल से वनडे टीम की कप्तानी छिन सकती है और श्रेयस अय्यर नए कप्तान बन सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

शुभमन गिल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उन्हें इसी साल पहले टेस्ट टीम और फिर ODI टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी. इसके अलावा वो टी20 टीम के उपकप्तान भी बने हुए थे. 20 दिसंबर को जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान हुआ, उसमें दूर-दूर तक शुभमन गिल नहीं दिखे थे. अब खबर है कि शुभमन गिल से वनडे टीम की कप्तानी छीनी जा सकती है और श्रेयस अय्यर नए कप्तान बन सकते हैं.

श्रेयस अय्यर बनेंगे ODI कप्तान?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर भारतीय ODI टीम के नए कप्तान नियुक्त किए जा सकते हैं. श्रेयस अभी वनडे टीम के उपकप्तान हैं. अय्यर के पास कप्तानी का खूब सारा अनुभव है, डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर IPL में भी अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर श्रेयस को वनडे टीम का उपकप्तान बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है.

इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था. उन्हीं के साथ श्रेयस अय्यर उपकप्तान बने थे. अगर ये रिपोर्ट्स सही रहती हैं, तो श्रेयस अय्यर ऐसे 29वें क्रिकेटर होंगे, जिन्हें भारतीय वनडे टीम की कप्तानी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा.

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उसे केवल एक जीत नसीब हुई है. ऑस्ट्रेलियाई टूर पर टीम इंडिया ODI सीरीज 1-2 से हार गई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले गिल को ODI कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं कि तीनों फॉर्मेट में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है.

टी20 से बाहर शुभमन गिल

पिछले कुछ महीनों से टी20 टीम के उपकप्तान बने रहे शुभमन गिल की हालिया टी20 फॉर्म बहुत खराब रही है. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 32 रन बनाए थे. बताया गया कि चोट के कारण वो चौथा और पांचवां टी20 मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मैनेजमेंट पहले ही गिल को बाहर करने का फैसला कर चुका था, यही कारण रहा कि वो पांचवां टी20 मैच नहीं खेले थे. अब यह निश्चित है कि गिल 2026 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे.

यह भी पढ़ें:

ICC Rankings: आईसीसी की ताजा टीम रैंकिंग में जानिए टेस्ट, T20 और वनडे में कौंन है टॉप पर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
India ODI Captain INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget