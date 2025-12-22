ICC Team ankings: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिलती है. टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत कायम रखी है, जबकि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत का दबदबा साफ नजर आता है.

टेस्ट रैंकिंग में कौन है टॉप पर

टेस्ट क्रिकेट की ताजा ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया ने 30 टेस्ट मैचों में 3732 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 124 है. मजबूत तेज गेंदबाजी और अनुभवी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह पोजीशन बनाए रखी है.

दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 31 मैचों में 3581 अंक और 116 की रेटिंग हासिल की है. इंग्लैंड 40 मैचों में 4469 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. वहीं भारत 39 मैचों में 4064 अंक और 104 की रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है. न्यूजीलैंड 29 मैचों में 2839 अंक लेकर पांचवें स्थान पर मौजूद है.

वनडे रैंकिंग में भारत का जलवा

वनडे क्रिकेट में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है. भारत ने 42 मैचों में 5089 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 121 है. लगातार अच्छा प्रदर्शन और संतुलित टीम संयोजन भारत की सबसे बड़ी ताकत रहा है.

न्यूजीलैंड 44 मैचों में 4956 अंक और 113 की रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया 38 मैचों में 4134 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है. पाकिस्तान 41 मैचों में 4294 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 44 मैचों में 4392 अंक लेकर पांचवें स्थान पर मौजूद है.

टी20 रैंकिंग में किसने मारी बाजी?

टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी भारत नंबर-1 बना हुआ है. भारत ने 71 मैचों में 19312 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 272 है. आक्रामक बल्लेबाजी और युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का फायदा टीम को मिला है.

ऑस्ट्रेलिया 42 मैचों में 11199 अंक और 267 की रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड 45 मैचों में 11609 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है. न्यूजीलैंड चौथे और दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर काबिज है.