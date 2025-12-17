हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026: जमीन-गहने बेचकर बेटे को बनाया क्रिकेटर, रुला देगी 14.2 करोड़ में बिकने वाले इस खिलाड़ी की कहानी

IPL 2026: जमीन-गहने बेचकर बेटे को बनाया क्रिकेटर, रुला देगी 14.2 करोड़ में बिकने वाले इस खिलाड़ी की कहानी

Kartik Sharma IPL 2026: भरतपुर निवासी कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है. उनकी कहानी आपको भावुक कर देगी, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया.

By : शिवम | Updated at : 17 Dec 2025 06:54 PM (IST)
कार्तिक शर्मा आईपीएल 2026 ऑक्शन के बाद से चर्चा में हैं. अबू धाबी में हुई नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा. उनकी इतनी बड़ी कीमत इसलिए गई, क्योंकि अन्य टीम भी उन्हें अपने दल में शामिल करने के लिए उत्सुक थी. कार्तिक का बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था. कार्तिक के पिता ने इसके बाद खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वह भी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनका क्रिकेटर बनने का सपना टूट गया. इसके बाद उन्होंने ठानी कि वह अपने बेटे को क्रिकेटर बनाकर ही दम लेंगे.

आज कार्तिक शर्मा करोड़पति बने हैं, जिसके बाद हर क्रिकेट फैन उनकी चर्चा कर रहा है. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब उनके घर पर दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी. कार्तिक के पिता मनोज शर्मा उन्हें शुरुआत से क्रिकेटर बनाना चाहते थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने सोच रखा था कि चाहे उनके लड़का हो या लड़की, वह उसे क्रिकेटर बनाएंगे.

कार्तिक शर्मा के पिता मनोज शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कोई भी सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है. माउंटेन मांझी की तरह संघर्ष किया हमने. मैं भी क्रिकेट खेलता था, गेंदबाज था लेकिन एक इंजरी की वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा. तब मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी और बच्चा या बच्ची होगी तो उसे क्रिकेटर बनाऊंगा. मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सिलेक्शन जुगाड़ से होता है, ऐसा नहीं है और आप मेहनत करिए."

मां ने बेचे गहने

कार्तिक शर्मा का चयन जब अंडर-14 स्टेट लेवल पर हुआ तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उन्हें क्रिकेट दिलाने के लिए मां ने अपने घने तक बेच दिए. पिता ने भी सोने की चेन बेच दी थी.

पिता ने बेचीं प्रॉपर्टी

कार्तिक शर्मा जब बहुत छोटे थे, तब उनके पिता भरतपुर में बच्चों को घर पर जाकर ट्यूशन देते थे. कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर और छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाते थे. कार्तिक की प्रतिभा देखकर पिता को भी विश्वास था कि वह क्रिकेटर जरूर बनेंगे. कार्तिक के पिता ने अपनी दुकान बेच दी, कर्ज लिया और बॉलिंग मशीन के साथ 500 गेंदें भी खरीदी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Dec 2025 06:54 PM (IST)
CSK Squad CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE Kartik Sharma IPL 2026
