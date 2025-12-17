अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी हाल ही में तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए थे. इस दौरान वो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और अंत में दिल्ली गए थे. मेसी जहां भी गए, वहां उनके फैंस का जमावड़ा लग गया और स्टेडियम हर बार दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया. कोलकाता में उन्होंने अपने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 70 फुट ऊंचे स्टेच्यू का अनावरण भी किया. अब लियोनेल मेसी ने भारत दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

लियोनेल मेसी का खास पोस्ट

लियोनेल मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से भारतवर्ष और भारत के लोगों का धन्यवाद किया. उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो क्लिप में मेसी ने अपने भारत दौरे के यादगार लम्हों को समेट कर दिखाया.

मेसी ने वीडियो क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा, "नमस्ते इंडिया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्रा यादगार रही. हार्दिक स्वागत, आदर-सत्कार और इस पूरे दौरे पर प्यार दिखाने के लिए सबका धन्यवाद. मुझे आशा है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल होगा."

हम फिर भारत आएंगे!

लियोनेल मेसी इससे पहले साल 2011 में भारत आए थे. 14 साल के बाद उन्होंने भारत दौरे पर आने का निर्णय किया था. अब इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो क्लिप में उन्होंने यह भी कहा, "हम यहां मिले भरपूर प्यार के साथ वापस लौट रहे हैं और वापस आएंगे. मैं आशा करता हूं कि हम एक दिन भारत आकर फुटबॉल मैच खेल पाएंगे, लेकिन निःसंदेह हम भारत वापस आएंगे."

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

टी20 वर्ल्ड कप का टिकट मिला

भारत दौरे पर पहले सचिन तेंदुलकर ने लियोनेल मेसी से मुलाकात कर उन्हें अपनी 2011 ODI वर्ल्ड कप जर्सी भेंट की थी. दूसरी ओर मेसी ने 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की गेंद तेंदुलकर को भेंट की. इसके अलावा मेसी को भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप का टिकट भी तोहफे में मिला. ICC चेयरमैन जय शाह ने उन्हें 7 फरवरी को होने वाले भारत बनाम यूएसए वर्ल्ड कप मैच का टिकट गिफ्ट किया था.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे एमएस धोनी, पूर्व CSK खिलाड़ी ने की पुष्टि; आई दिल तोड़ देने वाली खबर