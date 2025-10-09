Shubman Gill First Press Conference as ODI Captain: शुभमन गिल भारत की टेस्ट टीम के कप्तान बनने के साथ ही अब वनडे के भी कप्तान बना दिए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. इसके साथ ही ODI की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंप दी गई है. ODI कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

कप्तानी के बारे में पहले से जानते थे गिल

भारतीय क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने अपने कप्तानी करियर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. गिल ने ODI कप्तान बनने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'मुझे कैप्टन बनाए जाने की बात टेस्ट मैच के दौरान आई, लेकिन मुझे थोड़े टाइम पहले ही इस बारे में पता चल गया था. ये सच में एक बड़ी जिम्मेदारी है और हर किसी के लिए सम्मान की बात है. मैं इस फॉर्मेट में अपने देश को लीड करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं'.

शुभमन गिल ने तैयार किया 'ब्लूप्रिंट'

शुभमन गिल ने आगे कहा कि 'पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफी एक्साइटिंग रहे हैं. लेकिन अब मैं आगे देख रहा हूं. अब मैं आगे भविष्य की तरफ देख रहा हूं. मैं जितना हो सके, वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं. मैं ये नहीं देखना चाहता कि मैंने पहले क्या हासिल किया है या हमारी टीम ने साथ मिलकर क्या हासिल किया है. अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं और आने वाले महीनों में जो भी मुकाबले हैं, हम उन्हें जीतना चाहते हैं'.

Want to win everything that we have in the upcoming months: Shubman Gill



Captain Shubman Gill speaks about his aspirations after being appointed as the #TeamIndia ODI skipper 🇮🇳🙌#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/htiVcwXHNd — BCCI (@BCCI) October 9, 2025

भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा टेस्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेा जाएगा. टीम इंडिया इन दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. अब भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच भी जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

यह भी पढ़ें

IND vs WI Test Series: दिल्ली टेस्ट में क्या होगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, बुमराह नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी को मिलेगा आराम