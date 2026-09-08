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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill Birthday: आज 27 के हो गए शुभमन गिल, देखें उनके 15 अटूट रिकॉर्ड

Shubman Gill Birthday: आज 27 के हो गए शुभमन गिल, देखें उनके 15 अटूट रिकॉर्ड

Shubman Gill 27th Birthday: शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था. आज वे 27 साल के हो गए हैं. गिल ने अपने करियर में ढेरों रिकॉर्ड बनाए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल आज 27 वर्ष के हो गए हैं. उनका जन्म 8 सितंबर 1999 के दिन पंजाब के फाजिल्का में हुआ था. जनवरी 2019 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 7000 से अधिक रन और 32 शतक लगा चुके हैं. यहां गिल के जन्मदिवस के अवसर पर देखिए उनके करियर के 15 अटूट रिकॉर्ड.

शुभमन गिल के 15 बड़े रिकॉर्ड

2000 रन- शुभमन गिल ने 38 वनडे पारियों में 2000 रन पूरे किए, जो दुनिया में सबसे तेज हैं. हाशिम आमला ने 40 पारियों में ऐसा किया था.

डबल सेंचुरी- सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाया. उन्होंने 23 साल 132 दिन की उम्र में यह कमाल किया.

126 रन- टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर. उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 126 रन बनाए थे.

430 रन- एक टेस्ट मैच में कुल मिलाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन. गिल दुनिया में इस मामले में ग्राहम गूच के बाद दूसरे स्थान पर हैं. 2025 में इंग्लैंड के खिलाफफ बर्मिंघम टेस्ट में 269 और 161 रन की पारी खेली.

4 शतक- शुभमन गिल ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाए. उनसे पहले भारत के लिए सुनील गावस्कर और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं.

754 रन- इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की टेस्ट सीरीज में कुल 754 रन बनाए. एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान. सुनील गावस्कर पहले स्थान पर हैं.

269 रन- किसी भारतीय कप्तान द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर. विराट कोहली ने 2019 की सीरीज में 254 रन की पारी खेली थी.

3000 रन- भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 3000 रन. गिल ने 62 पारियों में ऐसा किया.

890 रन - एक IPL सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन. विराट कोहली 973 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

2500 रन- वनडे में सबसे तेज 2500 रन. गिल ने 50 पारियों में यह कारनामा किया.

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1584 रन- 2023 सत्र में वनडे में 1584 रन बनाए. एक साल में 1500 से अधिक वनडे रन बनाने वाले सिर्फ चौथे भारतीय. उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड ने ऐसा किया.

डबल सेंचुरी और 150+: एक ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक और 150+ रन बनाने वाले शुभमन गिल दुनिया के इकलौते खिलाड़ी

129 रन: एक IPL प्लेऑफ मैच में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर.

60.33: ICC के फुल मेंबर देशों में किसी खिलाड़ी की सबसे बढ़िया ODI एवरेज. विराट कोहली का औसत 58.59 का है.

2: शुभमन गिल ने दो ICC ट्रॉफी जीती हैं. 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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