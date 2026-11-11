IPL ऑक्शन से पहले SRH की मालकिन काव्या मारन की हुई शादी, जानें कौन है दूल्हा

आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन ने अनिरुद्ध रविचंदर संग शादी कर ली है. अनिरुद्ध ने अपने सोशल मीडिया पर काव्या के साथ तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है. काव्या आईपीएल की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बोली लगाती दिखती हैं. इसके अलावा वह अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम भी पहुंचती हैं. काव्या के पति अनिरुद्ध ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरी जिंदगी का वो एक मौका, जो जिंदगी भर के लिए है. 11.11."

अनिरुद्ध और काव्या तस्वीर में एक-दूसरे का हाथ पकड़े और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों के शानदार आउटफिट की भी जमकर तारीफ हो रही है. तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या पर फूलों की बारिश होती हुई नजर आ रही है. वहीं, उनके पीछे पीले फूलों से सजा मंडप दिखाई दे रहा है.

Kavya Maran on her wedding day 💍🧡 https://t.co/lffFLV2N5P — Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2026

अनिरुद्ध ने आइवरी रंग के कुर्ते के साथ उससे मेल खाती वेष्टी डाली हुई है. इसके ऊपर से उन्होंने एक लंबी जैकेट पहनी है, जो उन्हें एकदम क्लासिक लुक दे रही है. वहीं काव्या ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना है, जिस पर काफी अच्छा एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है. इस नए कपल को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. काव्या आईपीएल के दौरान भी अपने लुक्स की वजह से खूब चर्चा में रहती हैं. वह आईपीएल ऑक्शन में भी सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से बोली लगाती हुई नजर आती हैं. काव्या आईपीएल में लगभग हर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचती हैं. उन्हें अक्सर ही स्टैंड्स में टीम के शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाते और खुशी मनाते हुए देखा जाता है. काव्या आईपीएल 2027 के लिए 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में नजर आ सकती हैं.

Many congratulations to Kavya Maran and Anirudh Ravichander on getting married. ❤️💍 https://t.co/RZzdvCPvFx — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2026

काव्या के पति अनिरुद्ध मशहूर संगीत कंपोजर हैं. उन्होंने कोल्हावेरी डी गाने को कंपोज किया था, जो काफी मशहूर हुआ. इसके साथ ही वह विक्रम, जेलर, लियो जैसे फिल्मों में भी संगीत दे चुके हैं. अनिरुद्ध ने साल 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान के गाने जिंदा बंदा को कंपोज किया था, जो उनके करियर के लिहाज से बड़ी उपलब्धि रही.

🚨💍 BREAKING: Anirudh Ravichander and Sunrisers Hyderabad co-owner Kavya Maran get married today! Some reports are saying that Kavya Maran is already 2 months pregnant @Grok Which important people came to the wedding? #KavyaMaran https://t.co/O02Ig2P1qE — Samridhi (@samridhi_i) November 11, 2026

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