IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL ऑक्शन से पहले SRH की मालकिन काव्या मारन की हुई शादी, जानें कौन है दूल्हा

IPL ऑक्शन से पहले SRH की मालकिन काव्या मारन की हुई शादी, जानें कौन है दूल्हा

Kavya Maran Marriage: काव्या मारन के पति अनिरुद्ध मशहूर संगीत कंपोजर हैं. उन्होंने कोल्हावेरी डी गाने को कंपोज किया था, जो काफी मशहूर हुआ.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Nov 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन ने अनिरुद्ध रविचंदर संग शादी कर ली है. अनिरुद्ध ने अपने सोशल मीडिया पर काव्या के साथ तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है. काव्या आईपीएल की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बोली लगाती दिखती हैं. इसके अलावा वह अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम भी पहुंचती हैं. काव्या के पति अनिरुद्ध ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरी जिंदगी का वो एक मौका, जो जिंदगी भर के लिए है. 11.11."

अनिरुद्ध और काव्या तस्वीर में एक-दूसरे का हाथ पकड़े और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों के शानदार आउटफिट की भी जमकर तारीफ हो रही है. तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या पर फूलों की बारिश होती हुई नजर आ रही है. वहीं, उनके पीछे पीले फूलों से सजा मंडप दिखाई दे रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
क्रिकेट
पाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4
पाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4
क्रिकेट
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट

अनिरुद्ध ने आइवरी रंग के कुर्ते के साथ उससे मेल खाती वेष्टी डाली हुई है. इसके ऊपर से उन्होंने एक लंबी जैकेट पहनी है, जो उन्हें एकदम क्लासिक लुक दे रही है. वहीं काव्या ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना है, जिस पर काफी अच्छा एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है. इस नए कपल को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. काव्या आईपीएल के दौरान भी अपने लुक्स की वजह से खूब चर्चा में रहती हैं. वह आईपीएल ऑक्शन में भी सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से बोली लगाती हुई नजर आती हैं. काव्या आईपीएल में लगभग हर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचती हैं. उन्हें अक्सर ही स्टैंड्स में टीम के शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाते और खुशी मनाते हुए देखा जाता है. काव्या आईपीएल 2027 के लिए 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में नजर आ सकती हैं. 

काव्या के पति अनिरुद्ध मशहूर संगीत कंपोजर हैं. उन्होंने कोल्हावेरी डी गाने को कंपोज किया था, जो काफी मशहूर हुआ. इसके साथ ही वह विक्रम, जेलर, लियो जैसे फिल्मों में भी संगीत दे चुके हैं. अनिरुद्ध ने साल 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान के गाने जिंदा बंदा को कंपोज किया था, जो उनके करियर के लिहाज से बड़ी उपलब्धि रही.

यह भी पढ़ें-

ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander Kavya Maran Kavya Maran Wedding Kavya Maran Marriage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
क्रिकेट
पाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4
पाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4
क्रिकेट
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र
NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’
NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’
विश्व
इटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट
इटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट
क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
हेल्थ
Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget