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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4

पाकिस्तान टेस्ट में श्रीलंका का पलटवार, कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने जड़े शतक; स्कोर 404/4

Pakistan vs Sri Lanka 1st Test: धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस पांचवें विकेट के लिए 249 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. एक समय श्रीलंका ने 155 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Nov 2026 09:22 PM (IST)
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पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 434-9 पर घोषित की थी. इसके बाद श्रीलंका के 155 रनों पर 4 विकेट भी गिरा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन तीसरे दिन धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस ने तगड़ा पलटवार किया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 4 ही विकेट खोकर 404 रन बना दिए हैं. स्टम्प्स के समय धनंजय डी सिल्वा 167 और कुसल मेंडिस 117 रनों पर नाबाद लौटे. दोनों पांचवें विकेट के लिए 249 रनों की साझेदारी कर चुके हैं.  

तीसरे दिन 114/3 के स्कोर से श्रीलंका ने आगे खेलना शुरू किया. कामिंडु मेंडिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया. मेंडिस 131 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद धनंजय डी सिल्वा और कुशल मेंडिस ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया. दोनों मिलकर पांचवें विकेट के लिए अब तक 249 रनों की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं. 

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धनंजय 241 गेंदों का सामना करने के बाद 167 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. अपनी इस पारी में धनंजय 20 चौके लगा चुके हैं. वहीं कप्तान कुशल मेंडिस ने भी शतक लगाया. वह 188 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 117 रन बनाकर धनंजय का साथ निभा रहे हैं. पहले सेशन में एक विकेट चटकाने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों को अगले दो सेशन में कोई विकेट नहीं मिल सका. हालांकि श्रीलंका अभी पाकिस्तान द्वारा पहली पारी में बनाए गए 434 रनों के स्कोर से 30 रन पीछे है, लेकिन टीम के अभी 6 विकेट शेष हैं.

पहली पारी में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. पसिंदु सूरियाबंदारा को मोहम्मद अब्बास ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. इसके बाद दिनेश चांदीमल भी महज एक रन ही बना सके और साकिब खान का शिकार बने. लाहिरू उदारा अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे. वह 52 गेंदों में 42 रन बनाने के बाद आउट हुए. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में अब तक साकिब खान और मोहम्मद अब्बास ने दो-दो विकेट चटकाए हैं. इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 9 विकेट खोकर 434 रन बनाने के बाद घोषित की थी.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Nov 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Kusal Mendis Dhananjaya De Silva Pakistan Vs Sri Lanka PAK Vs SL 1st Test
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