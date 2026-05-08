श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?

BCCI ने 2028 टी20 वर्ल्ड कप और उसी साल होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि भारत की टी20 टीम को बहुत जल्द नया कप्तान मिल सकता है, इसका मतलब सूर्यकुमार यादव की छुट्टी होने वाली है. अब सवाल है कि बतौर कप्तान सूर्या की जगह कौन ले सकता है? श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे नाम चर्चा में आए हैं, लेकिन भारत की टी20 टीम का बेहतर कप्तान कौन हो सकता है? आइए आंकड़ों से समझते हैं.

श्रेयस या शुभमन, कौन बेहतर?

सबसे पहले अनुभव की बात करें, तो इस मामले में श्रेयस अय्यर बहुत आगे हैं. ना केवल एक क्रिकेटर बल्कि कप्तान के तौर पर भी अय्यर को शुभमन गिल से ज्यादा अनुभव है. श्रेयस ने पहली बार लीडरशिप पोजीशन पर होने का स्वाद 2018-19 घरेलू सीजन में चखा था. उस सीजन विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें मुंबई टीम का उपकप्तान बनाया गया था, आगे चलकर वो इसी टीम के कप्तान भी बने.

उसी साल IPL 2018 में श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे. एक तरफ अय्यर बतौर कप्तान खुद को साबित करने को बेताब थे, वहीं उसी साल यानी 2018 में शुभमन गिल को KKR से आईपीएल का नया-नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था. उसके बाद अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम की कप्तानी की है और आईपीएल में दिल्ली के अलावा KKR की कमान संभाल चुके हैं. इससे तो साफ हो जाता है कि कप्तानी के अनुभव के मामले में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल से कोसों आगे हैं.

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आंकड़ों में कौन आगे?

व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली है. चूंकि श्रेयस अय्यर ने कभी टीम इंडिया की कप्तानी नहीं की है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी शुभमन गिल की तुलना नहीं की जा सकती.

शुभमन गिल पिछले साल ही भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने हैं. बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज उन्होंने इंग्लैंड में जाकर खेली, जो वाकई एक कठिन चुनौती थी. टीम इंडिया ने इंग्लैंड जाकर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवाई थी, जिसके लिए गिल की कप्तानी को सराहा भी गया. मगर उसी सीरीज में कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने गिल की कप्तानी में खामियां भी निकालीं. जैसे अश्विन का कहना था कि गिल ने बतौर कप्तान गेंदबाजों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया.

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IPL के आंकड़ों पर जरूर एक नजर डाली जा सकती है. शुभमन गिल ने आईपीएल में केवल गुजरात टाइटंस की कप्तानी की है और बतौर कप्तान उन्होंने अब तक 36 मैचों में 20 जीत प्राप्त की है. बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 55.55 का है. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर अब तक दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की कमान संभाल चुके हैं.

दिल्ली, कोलकाता और पंजाब के लिए कुल मिलाकर अय्यर ने अब तक 97 मैचों में कप्तानी की है, इनमें उनकी टीम को 54 मुकाबलों में जीत मिली है और बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 58.51 है. तो यहां भी श्रेयस अय्यर बेहतर हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि गिल अभी कप्तानी के गुर सीख रहे हैं और भविष्य में जरूर उनके आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति अनुसार श्रेयस ही टी20 कप्तान बनाए जाने का बेहतर विकल्प नजर आते हैं.

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