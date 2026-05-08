हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?

श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?

Shreyas Iyer vs Shubman Gill Better T20 Captain India: बहुत जल्द भारत की टी20 टीम को नया कप्तान मिल सकता है. श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से जानिए कौन टीम इंडिया का बेहतर कप्तान हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने 2028 टी20 वर्ल्ड कप और उसी साल होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि भारत की टी20 टीम को बहुत जल्द नया कप्तान मिल सकता है, इसका मतलब सूर्यकुमार यादव की छुट्टी होने वाली है. अब सवाल है कि बतौर कप्तान सूर्या की जगह कौन ले सकता है? श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे नाम चर्चा में आए हैं, लेकिन भारत की टी20 टीम का बेहतर कप्तान कौन हो सकता है? आइए आंकड़ों से समझते हैं.

श्रेयस या शुभमन, कौन बेहतर?

सबसे पहले अनुभव की बात करें, तो इस मामले में श्रेयस अय्यर बहुत आगे हैं. ना केवल एक क्रिकेटर बल्कि कप्तान के तौर पर भी अय्यर को शुभमन गिल से ज्यादा अनुभव है. श्रेयस ने पहली बार लीडरशिप पोजीशन पर होने का स्वाद 2018-19 घरेलू सीजन में चखा था. उस सीजन विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें मुंबई टीम का उपकप्तान बनाया गया था, आगे चलकर वो इसी टीम के कप्तान भी बने.

उसी साल IPL 2018 में श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे. एक तरफ अय्यर बतौर कप्तान खुद को साबित करने को बेताब थे, वहीं उसी साल यानी 2018 में शुभमन गिल को KKR से आईपीएल का नया-नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था. उसके बाद अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम की कप्तानी की है और आईपीएल में दिल्ली के अलावा KKR की कमान संभाल चुके हैं. इससे तो साफ हो जाता है कि कप्तानी के अनुभव के मामले में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल से कोसों आगे हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट

आंकड़ों में कौन आगे?

व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली है. चूंकि श्रेयस अय्यर ने कभी टीम इंडिया की कप्तानी नहीं की है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी शुभमन गिल की तुलना नहीं की जा सकती.

शुभमन गिल पिछले साल ही भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने हैं. बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज उन्होंने इंग्लैंड में जाकर खेली, जो वाकई एक कठिन चुनौती थी. टीम इंडिया ने इंग्लैंड जाकर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवाई थी, जिसके लिए गिल की कप्तानी को सराहा भी गया. मगर उसी सीरीज में कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने गिल की कप्तानी में खामियां भी निकालीं. जैसे अश्विन का कहना था कि गिल ने बतौर कप्तान गेंदबाजों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के 5 सबसे महंगे स्पेल, पंजाब किंग्स के 3 गेंदबाज; 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल

IPL के आंकड़ों पर जरूर एक नजर डाली जा सकती है. शुभमन गिल ने आईपीएल में केवल गुजरात टाइटंस की कप्तानी की है और बतौर कप्तान उन्होंने अब तक 36 मैचों में 20 जीत प्राप्त की है. बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 55.55 का है. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर अब तक दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की कमान संभाल चुके हैं.

दिल्ली, कोलकाता और पंजाब के लिए कुल मिलाकर अय्यर ने अब तक 97 मैचों में कप्तानी की है, इनमें उनकी टीम को 54 मुकाबलों में जीत मिली है और बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 58.51 है. तो यहां भी श्रेयस अय्यर बेहतर हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि गिल अभी कप्तानी के गुर सीख रहे हैं और भविष्य में जरूर उनके आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति अनुसार श्रेयस ही टी20 कप्तान बनाए जाने का बेहतर विकल्प नजर आते हैं. 

यह भी पढ़ें:

Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 08 May 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team TEAM INDIA SURYAKUMAR YADAV SHREYAS IYER SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्रिकेट
DC vs KKR Pitch Report, Playing XI: दिल्ली बनाम कोलकाता मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
DC Vs KKR मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
क्रिकेट
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
इंडिया
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
चुनाव 2026
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
विश्व
Explained: क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता है नया देश
क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता नया देश
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget