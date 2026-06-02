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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान टेस्ट के लिए मुल्लांपुर पहुंची टीम इंडिया, लेकिन शुभमन गिल गायब! जानें ताजा अपडेट

अफगानिस्तान टेस्ट के लिए मुल्लांपुर पहुंची टीम इंडिया, लेकिन शुभमन गिल गायब! जानें ताजा अपडेट

India vs Afghanistan Test: भारत और अफगानिस्तान का एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा. उससे पहले शुभमन गिल अब तक टीम इंडिया के साथ नहीं जुड़े हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 09:06 PM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलने वाले कुछ भारतीय मुल्लांपुर पहुंच गए हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच यहीं पर 6 जून से खेला जाएगा. टेस्ट टीम के उपकप्तान केएल राहुल समेत कई अन्य खिलाड़ी मुल्लांपुर पहुंच गए हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल अब तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. 

कप्तान फिल समेत बाकी खिलाड़ी 3 जून को मुल्लांपुर पहुंचेंगे. अभी तक वेन्यू पर ना पहुंचने वाले खिलाड़ियों में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं. इनमें गुजरात टाइटंस के ज्यादा खिलाड़ियों के होने की एक वजह है. दरअसल आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस में आग लगने की खबर आई थी. संभव है कि GT के लिए खेलने वाले खिलाड़ी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाए हैं.

वहीं RCB के भी कई खिलाड़ी अब तक मुल्लांपुर नहीं पहुंचे हैं. यह भी गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद सिराज समेत कुछ खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद लगातार खेल रहे हैं और आराम के लिए समय नहीं मिल पाया है. एक हालिया अपडेट अनुसार 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड के अलावा 6 अन्य खिलाड़ी भी मुल्लांपुर पहुंचे हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी भी एक हैं. 

वहीं अफगानिस्तान की टीम 27 मई को भारत आ गई थी, जो अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है. बता दें कि राशिद खान टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे.

यह भी पढ़ें: भारत-अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल, देखें विराट और रोहित कब-कब खेलेंगे?

भारत का टेस्ट स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

अफगानिस्तान का टेस्ट स्क्वाड: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, इकराम अलीखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan IND VS AFG IND Vs AFG Test
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