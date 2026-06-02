अफगानिस्तान टेस्ट के लिए मुल्लांपुर पहुंची टीम इंडिया, लेकिन शुभमन गिल गायब! जानें ताजा अपडेट

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलने वाले कुछ भारतीय मुल्लांपुर पहुंच गए हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच यहीं पर 6 जून से खेला जाएगा. टेस्ट टीम के उपकप्तान केएल राहुल समेत कई अन्य खिलाड़ी मुल्लांपुर पहुंच गए हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल अब तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं.

कप्तान फिल समेत बाकी खिलाड़ी 3 जून को मुल्लांपुर पहुंचेंगे. अभी तक वेन्यू पर ना पहुंचने वाले खिलाड़ियों में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं. इनमें गुजरात टाइटंस के ज्यादा खिलाड़ियों के होने की एक वजह है. दरअसल आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस में आग लगने की खबर आई थी. संभव है कि GT के लिए खेलने वाले खिलाड़ी जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाए हैं.

वहीं RCB के भी कई खिलाड़ी अब तक मुल्लांपुर नहीं पहुंचे हैं. यह भी गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद सिराज समेत कुछ खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद लगातार खेल रहे हैं और आराम के लिए समय नहीं मिल पाया है. एक हालिया अपडेट अनुसार 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड के अलावा 6 अन्य खिलाड़ी भी मुल्लांपुर पहुंचे हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी भी एक हैं.

वहीं अफगानिस्तान की टीम 27 मई को भारत आ गई थी, जो अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है. बता दें कि राशिद खान टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे.

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भारत का टेस्ट स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

अफगानिस्तान का टेस्ट स्क्वाड: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, इकराम अलीखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी

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