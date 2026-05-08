Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
Team India T20 Captain Shreyas Iyer: सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया के टी20 कप्तान के पद से हटाया जा सकता है और श्रेयस अय्यर द्वारा उनकी जगह लेने के खूब चर्चे हो रहे हैं.
सूर्यकुमार यादव का भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनसे भारत की टी20 टीम की कप्तानी छिनने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि श्रेयस अय्यर बहुत जल्द नए कप्तान नियुक्त किए जा सकते हैं. सूर्यकुमार की कप्तानी में चाहे टीम इंडिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर आ रही हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से खराब फॉर्म उनके लिए लंबे समय से चिंता का सबब बनी रही है.
श्रेयस अय्यर के कुछ शुभचिंतक भी हो सकते हैं, कुछ आलोचक भी होंगे जो श्रेयस को कप्तानी की कुर्सी पर शायद ना देखना चाहें. मगर वास्तविक दुनिया में श्रेयस अय्यर कप्तानी मिलने के हकदार हैं भी या नहीं, अनुभव और आंकड़े क्या कहते हैं? अगर BCCI श्रेयस को नया टी20 कप्तान बनाती है, तो क्या वह सही फैसला होगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.
IPL से बाहर भी बेहतरीन कप्तान
श्रेयस अय्यर की कप्तानी के चर्चे केवल इंडियन प्रीमियर लीग तक सीमित नहीं हैं. 2024 में मुंबई ने कुल दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी, उसकी यह ऐतिहासिक जीत श्रेयस अय्यर की ही कप्तानी में आई थी. ऐसा लगता है जैसे कप्तानी के साथ-साथ अय्यर का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी निखर आता है, क्योंकि SMAT के उसी सीजन में अय्यर ने 9 मुकाबलों में 345 रन बनाए थे.
2018-19 घरेलू सीजन में उन्होंने मुंबई की कप्तानी की थी. इसके अलावा इंडिया A की कप्तानी भी कर चुके हैं और उन्हें बतौर कप्तान खूब सफलता भी मिली है. तो ऐसा नहीं है कि श्रेयस केवल IPL की चकाचौंध में ही बढ़िया कप्तान रहे हैं.
IPL का रिकॉर्ड भी बेहतरीन
2018 में श्रेयस अय्यर ने गौतम गंभीर का उत्तराधिकारी बन दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाली थी. यह श्रेयस की कप्तानी का ही जलवा था, जब 2020 में दिल्ली कैपिटल्स पहली बार IPL के फाइनल में पहुंची. उसके चार साल बाद उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 का खिताब दिलाया. इस समय तक अय्यर की कप्तानी के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे थे, जब 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया तो हर कोई उन्हें एक विश्वसनीय कप्तान के रूप में देखने लगा.
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IPL 2026 में भी उनके अंडर पंजाब किंग्स ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है. ऐसा नहीं है कि कप्तानी के दबाव में अय्यर का व्यक्तिगत प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगता है. 2025 में जब पंजाब फाइनल में पहुंची, तब उन्होंने 17 मुकाबलों में 604 रन बनाए थे. इतिहास और ये आंकड़े बताते हैं कि अय्यर के पास सालों का कप्तानी का अनुभव है और बेहद चतुराई से गेम को चलाते हैं.
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