मैंने तो कहीं नहीं सुना कि वैभव सूर्यवंशी छाया हुआ है... श्रेयस अय्यर के बयान से मचा हंगामा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, जिसे भुलाकर वह इंग्लैंड के खिलाफ जीतना चाहेंगे. वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में खिलाने की मांग उठ रही है, जिन्हे आयरलैंड में मौका नहीं दिया. भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कप्तान अय्यर से वैभव को लेकर सवाल किया गया कि, 'कप्तान और कोच के लिए बहुत मुश्किल है, ये जो वैभव-वैभव हर जगह चल रहा है.'

श्रेयस अय्यर ने इसके जवाब में जो कहा उसे सुनकर कई फैंस भड़क उठे. उनका वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा, "मैं तो नहीं देख रहा हूं कुछ भी ऐसा, सच में. मुझे पता ही नहीं है, न मैं फॉलो करता हूं आपका न्यूज, न मैं फॉलो करता हूं कि क्या चालू है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर. मुझे तो कुछ सुनने में नहीं आया."

🚨 Shreyas Iyer is such an arrogant person:



The journalist who asked the question is Vimal Kumar. He is the most respected journalist in Indian sports and he has been working for more than 20 years in the sports industry.



Shreyas said that, "I don't follow your channel and I… pic.twitter.com/97FR4MUn7A — Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) June 30, 2026'

श्रेयस अय्यर इसका खुलासा नहीं किया कि क्या वैभव सूर्यवंशी पहले टी20 में डेब्यू करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वैभव शानदार खिलाड़ी हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. उन्होंने प्लेइंग 11 का खुलासा नहीं करने को लेकर कहा कि वह विरोधी टीम को अपने कॉम्बिनेशन की बात नहीं बताना चाहते.

वर्ल्ड कप जिताने वालों को बैक करना जरुरी'

अय्यर ने कहा, "हर एक खिलाड़ी जो टीम में खेल रहा है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. हर किसी को सपोर्ट और सुरक्षा देनी है कि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास रहे. जिन लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जिताया है, उन्हें बैक करना जरुरी है. उन्हें आईडिया भी है कि कैसे खेले टी20, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में 'मैन पिलर' रहे हैं

Shreyas Iyer answers the question everyone in India has been asking... 👀



Will Vaibhav Sooryavanshi make his debut?



Watch #ENGvIND 1st T20I, tomorrow at 9 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #GroundTumharaJeetHamari2 pic.twitter.com/qGN06Lrg06 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 30, 2026

कहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20

भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी