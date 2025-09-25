Shreyas Iyer Break From Red Ball Cricket: भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर लंबे वक्त से टेस्ट टीम से बाहर हैं. हर किसी को उम्मीद थी कि अय्यर 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, लेकिन आज यानी गुरुवार को जब BCCI ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया तो इसमें अय्यर का नाम नहीं था. इसे देख सब हैरान रह गए. हालांकि, इस बार अय्यर को चयनकर्ताओं ने बाहर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद बाहर होने का फैसला किया. जी हां, श्रेयस अय्यर ने टीम के ऐलान से पहले बीसीसीआई को एक लेटर लिखा. इसमें अय्यर ने जो कहा उसे जान आप हैरान रह जाएंगे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं हुआ सेलेक्शन

श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. इसके पीछे की वजह यही है कि अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के ऐलान से पहले ही चीफ सेलेक्टर और सेलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन अजीत आगरकर को अपनी कंडीशन के बारे में जानकारी दे दी थी, जिस वजह से उन्हें फिर एक बार टीम से बाहर रखा गया है.

श्रेयस अय्यर ने लिया ब्रेक

भारत के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए का कप्तान बनाया गया था. अय्यर ने पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भारत ए के लिए कप्तानी की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से कुछ घंटे पहले अय्यर कप्तानी से हट गए और मैच खेलने से भी मना कर दिया. लेकिन अय्यर के टेस्ट क्रिकेट से पीछे हटने की वजह बीसीसीआई नहीं है, बल्कि इस खिलाड़ी ने रेड बॉल क्रिकेट से खुद ही ब्रेक ले लिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मिडिल-ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है और इसमें जानकारी दी है कि वे अभी के समय में रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते. अय्यर की पीठ में दिक्कत है, जिस वजह से वे लगातार चार दिन से ज्यादा ग्राउंड पर नहीं रह सकते. यही वजह है कि वे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद खुद ही दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट से पहले बाहर हो गए.

कब वापसी करेंगे श्रेयस अय्यर?

श्रेयस अय्यर ने पीठ में दिक्कत की वजह से रेड बॉल क्रिकेट से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है. अय्यर जब तक पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं हो जाते, तब तक वे रेट बॉल क्रिकेट से ब्रेक पर ही रहेंगे. अय्यर ने पिछले साल रणजी ट्रॉफी के दौरान भी रेड बॉल क्रिकेट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ओवरों के बीच में ब्रेक लेने के बाद भी वे खुद को संभाल नहीं पाए. अब सूत्रों के मुताबिक, अय्यर ने बीसीसीआई को ऑफिशियल लेटर लिखकर रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है.

