भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया है. भारतीय टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है. टीम इंडिया ने सुपर-4 राउंड के इस मैच में पहले खेलते हुए 168 रन बनाए थे, इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 127 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया की ये जीत पाकिस्तान टीम को भी खुशी देने वाली है, क्योंकि उसके लिए अब फाइनल की राह आसान हो गई है. बैटिंग में भारत के लिए जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती चमके.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि तंजीद हसन सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. सैफ हसन एक छोर से डटे रहे, जिन्होंने 69 रनों की जुझारू पारी खेली. उनके अलावा परवेज हुसैन अकेले बांग्लादेशी बल्लेबाज रहे, जिन्होंने रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छुआ. परवेज ने 21 रन बनाए.

भारत फाइनल में पहुंचा

सुपर-4 के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालीफाई किया था. श्रीलंका अपने दोनों मैच हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. वहीं टीम इंडिया ने पाकिस्तान और अब बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है. कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम फाइनल में 28 सितंबर को टीम इंडिया से भिड़ेगी.

क्या पाकिस्तान हो गया बाहर?

पाकिस्तान के बाहर होने के सवाल पर विस्तार से गौर करें तो भारत की जीत से पाकिस्तान को फायदा ही हुआ है. भारत के 2 मैचों में दो जीत के बाद चार अंक हो गए हैं और उसने फाइनल में जगह बना ली है. दूसरी ओर अब पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश पर जीत की जरूरत होगी.

बांग्लादेश को 41 रनों की हार से काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका नेट रन रेट अब -0.969 हो गया है. ऐसे में पाकिस्तान को अब नेट रन रेट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका नेट रन रेट +0.226 हो गया है. पाकिस्तान अब बहुत कम अंतर से भी बांग्लादेश को हरा देता है तो उसकी फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी.