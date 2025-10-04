वनडे में भारत के उपकप्तान बने श्रेयस अय्यर, टी20 टीम में फिर नहीं मिली जगह; कई और खिलाड़ी बाहर

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर को वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का उपकप्तान घोषित किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से खेली जाने वाली वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर पहली बार यह भूमिका संभालेंगे. वहीं बीसीसीआई ने 26 साल के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है. गिल पहले टेस्ट टीम के कप्तान थे. अब वनडे टीम की कमान भी उन्हें सौप दी गई है.

श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था. इसके बाद खबर आई थी कि अय्यर ने खुद बीसीसीआई को लेटर लिख रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा था. हालांकि, कुछ दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि श्रेयस अय्यर वनडे में भारत के अगले कप्तान होंगे. पर शनिवार, 4 अक्टूबर को ये सभी खबरें महज़ अफवाह निकली. अय्यर को वनडे टीम में कप्तान नहीं बल्कि उपकप्तान बनाया गया.

श्रेयस अय्यर को एक बार फिर टी20 टीम में नहीं मिली जगह

श्रेयस अय्यर को एक बार फिर टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली है. इससे पहले 2025 एशिया कप में भी श्रेयस अय्यर को इग्नोर किया गया था. अय्यर ने आईपीएल 2025 में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्हें आईपीएल के लास्ट सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे. फिर भी उन्हें टी20 में जगह नहीं मिल रही है.

रोहित शर्मा से छिनी कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के एलान से पहले बीसीसीआई के फैसले ने सभी को हौरान कर दिया. अचानक रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई. रोहित शर्मा ने इसी साल मार्च में भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी. इसके बाद भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. हालांकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.