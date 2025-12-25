हो जाइए तैयार, उपकप्तान की होगी वापसी, श्रेयस अय्यर के रिटर्न पर आ गया ताजा अपडेट

`भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की चोट पर बड़ा अपडेट आया है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान कैच पकड़ते समय चोट आई थी. चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था. अब खबर है कि श्रेयस रिहैबिलिटेशन के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आ गए हैं.

बताया गया था कि जांच रिपोर्ट सही आने के बाद श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी, फील्डिंग और स्ट्रेंथ वर्कआउट करने की अनुमति की जाएगी. अब लगता है कि अय्यर की रिपोर्ट सही आई है. उन्होंने 24 दिसंबर को मुंबई में बल्लेबाजी का अभ्यास किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "ऑस्ट्रेलिया में श्रेयस अय्यर की चोट दुर्भाग्यपूर्ण रही, इसके कारण उन्हें कई क्रिकेट मैच मिस करने पड़े. अच्छी बात यह है कि श्रेयस को अब दर्द की समस्या नहीं है और बुधवार को मुंबई में बिना किसी समस्या के बल्लेबाजी अभ्यास किया.

अपनी फिटनेस बेहतर करने के लिए श्रेयस अब बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि वो 4-6 दिनों तक मेडिकल टीम और कोचों की निगरानी में रहेंगे. चोटिल होने के कारण अय्यर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे. मगर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की 24 दिसंबर को शुरुआत हुई है. अगर अगले दिनों में अय्यर पूरी तरह फिट हो जाते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल सकते हैं.

सूत्र ने आगे बताया कि श्रेयस अय्यर नियमित रूप से जिम में अभ्यास कर रहे हैं. अभी कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनका खेलना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा. अय्यर 4-6 दिनों तक बेंगलुरु में रहेंगे और अन्य सभी खिलाड़ियों की तरह उन्हें वापस लाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज या फिर विजय हजारे ट्रॉफी के अंतिम चरण में उनकी वापसी की संभावना है.

