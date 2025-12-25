हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब Virat Kohli, सिर्फ 3 सेंचुरी और ध्वस्त होगा महारिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब Virat Kohli, सिर्फ 3 सेंचुरी और ध्वस्त होगा महारिकॉर्ड

Most Centuries in List A Cricket: विराट कोहली अगर तीन शतक और लगा देते हैं तो सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 05:43 PM (IST)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही दिन विराट कोहली छा गए. उन्होंने दिल्ली के लिए खेलते हुए आंध्रा के खिलाफ मैच में 131 रनों की शतकीय पारी खेली. इस पारी की बदौलत उन्होंने दिल्ली को 4 विकेट से जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इस सेंचुरी के बाद विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का एक महान रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पहुंच गए हैं. विराट 3 शतक और लगा देते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.

विराट कोहली बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 24 दिसंबर को आंध्रा के खिलाफ मैच में 101 गेंद खेलकर 131 रनों की पारी खेली थी. यह उनके लिस्ट-A करियर का 58वां शतक रहा था. दरअसल विराट लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में कुल 60 शतक लगाए थे. अब अगर विराट तीन शतक और लगा देते हैं तो लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

  • सचिन तेंदुलकर - 60 शतक
  • विराट कोहली - 58 शतक
  • ग्राहम गूच - 44 शतक
  • ग्रीम एश्ली हिक - 40 शतक
  • कुमार संगाकारा - 39 शतक

विराट कैसे बना सकते हैं रिकॉर्ड?

BCCI के आदेश अनुसार सभी सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट में कम से कम 2 मैच खेलने होंगे. विजय हजारे ट्रॉफी में अब विराट को अगला मैच 26 दिसंबर को खेलेंगे, जिसमें दिल्ली और गुजरात आमने-सामने आएंगे. अगर विराट इस मैच में शतक लगा देते हैं, तो भी उनके लिस्ट-A करियर में 59 शतक हो पाएंगे.

मगर विराट जनवरी 2026 में होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 और शतक लगाकर तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते हैं. दरअसल ODI मैच भी लिस्ट-A क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में विराट लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Dec 2025 05:43 PM (IST)
