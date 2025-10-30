श्रेयस अय्यर का इंजरी के बाद सिडनी से पहला मैसेज, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Shreyas Iyer First Message From Sydney: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी का कैच लेने के दौरान अय्यर को चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें सिडनी में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब अस्पताल में भर्ती होने के पांच दिन बाद श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से भी अय्यर की हेल्थ पर लगातार अपडेट शेयर किया जा रहा है.

कैसी है श्रेयस अय्यर की तबीयत?

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने इंजरी के बाद पहली बार पोस्ट शेयर किया है. अय्यर ने सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट में लिखा कि 'मैं इस समय रिकवरी कर रहा हूं और पहले से बेहतर होता जा रहा हूं. मुझे इन दिनों में आप लोगों से जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है, उसके लिए आभारी हूं. ये सच में मेरे लिए काफी मायने रखता है. मुझे अपनी दुआओं में याद करने के लिए बहुत शुक्रिया'.

सिडनी में श्रेयस अय्यर का इलाज

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी. ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर चुके थे. तब हर्षित राणा की गेंद पर चौथे विकेट की तलाश में श्रेयस अय्यर कैच लेने के लिए दौड़े और कैच लेते वक्त मैदान पर गिर गए और इस खिलाड़ी के चोट लग गई. अय्यर को जब सिडनी में ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब सामने आया कि श्रेयस की बाई पसली में नीचे की तरफ चोट लगी है. अय्यर के इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी. बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के मुताबिक, इस इंजरी के लिए कोई सर्जरी नहीं की गई, बल्कि डॉक्टरों ने अलग तरीके से चोट को ठीक किया है.

