हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर का इंजरी के बाद सिडनी से पहला मैसेज, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

श्रेयस अय्यर का इंजरी के बाद सिडनी से पहला मैसेज, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Shreyas Iyer First Post After Injury: श्रेयस अय्यर को सिडनी वनडे के दौरान गंभीर चोट लग थी और वे अस्पताल में भर्ती थे. अब पांच दिन बाद अय्यर ने सोशल मीडिया पर इंजरी के बारे में जानकारी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 30 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

Shreyas Iyer First Message From Sydney: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए थे. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी का कैच लेने के दौरान अय्यर को चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें सिडनी में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब अस्पताल में भर्ती होने के पांच दिन बाद श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से भी अय्यर की हेल्थ पर लगातार अपडेट शेयर किया जा रहा है.

कैसी है श्रेयस अय्यर की तबीयत?

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने इंजरी के बाद पहली बार पोस्ट शेयर किया है. अय्यर ने सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट में लिखा कि 'मैं इस समय रिकवरी कर रहा हूं और पहले से बेहतर होता जा रहा हूं. मुझे इन दिनों में आप लोगों से जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है, उसके लिए आभारी हूं. ये सच में मेरे लिए काफी मायने रखता है. मुझे अपनी दुआओं में याद करने के लिए बहुत शुक्रिया'.

सिडनी में श्रेयस अय्यर का इलाज

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी. ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर चुके थे. तब हर्षित राणा की गेंद पर चौथे विकेट की तलाश में श्रेयस अय्यर कैच लेने के लिए दौड़े और कैच लेते वक्त मैदान पर गिर गए और इस खिलाड़ी के चोट लग गई. अय्यर को जब सिडनी में ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब सामने आया कि श्रेयस की बाई पसली में नीचे की तरफ चोट लगी है. अय्यर के इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी. बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के मुताबिक, इस इंजरी के लिए कोई सर्जरी नहीं की गई, बल्कि डॉक्टरों ने अलग तरीके से चोट को ठीक किया है.

यह भी पढ़ें

Arjun Tendulkar Networth: 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन तेंदुलकर का जानिए नेटवर्थ

Published at : 30 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Sydney IND VS AUS SHREYAS IYER AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
टेलीविजन
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget