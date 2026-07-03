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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसमय से पहले कप्तानी से हटाए भी जा सकते हैं श्रेयस अय्यर? समझिए क्यों

समय से पहले कप्तानी से हटाए भी जा सकते हैं श्रेयस अय्यर? समझिए क्यों

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने का दाग कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर से बहुत जल्दी हटने वाला नहीं है, इसके लिए इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज महत्वपूर्ण है. उन्हें समय से पहले कप्तानी से हटाया जा सकता है?

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर इस समय टी20 टीम के कप्तान हैं, जिनकी नियुक्ति के समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि अगले 2 साल के चक्र और अगले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये फैसला लिया गया. यानी BCCI अय्यर को अगले संस्करण के लिए कप्तान के रूप में देख रही है. हालांकि अय्यर को उनके समय से पहले हटाया भी जा सकता है, लेकिन क्यों?

श्रेयस अय्यर को टी20 का कप्तान बनाना हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि वह पिछले 3 सालों से टीम का हिस्सा भी नहीं थे. अचानक से उन्हें कप्तानी सौंपने के फैसले पर सवाल भी उठे. आलोचकों को आयरलैंड सीरीज में मौका भी मिल गया, जब अय्यर की कप्तानी में भारत आयरलैंड से पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच हारा. इस शर्मनाक हार के बाद आयरलैंड से लगातार दूसरे मैच में हारना, सीरीज गंवाना और ज्यादा निराशाजनक था.

जल्दी नहीं मिटेगा दाग

बतौर कप्तान आयरलैंड से सीरीज हारने का दाग श्रेयस अय्यर के ऊपर से जल्दी नहीं हटेगा. अभी उनकी कप्तानी में टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच बारिश में धुल गया. माना जा रहा है कि जिम्बाब्वे में भारत बी टीम को भेज सकती है, यानी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम का अगला चैलेंज एशियन गेम्स होगा. अगर टीम इंडिया इंग्लैंड से सीरीज हार जाती है तो श्रेयस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, फिर चाहे एशियन गेम्स में वह अच्छा करे या बुरा.

अगर टीम इंग्लैंड से टी20 सीरीज जीत भी जाती है तो भी कप्तान अय्यर के लिए आने वाले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण रहेंगे. भारत को वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ अक्टूबर-नवंबर में 5-5 मैचों की टी2 सीरीज खेलनी है.

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अगले T20 वर्ल्ड कप तक फिक्स है अय्यर की जगह?

टी20 वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2028 में होना है, जिसको अभी समय है और अगर श्रेयस अय्यर आने वाली कुछ सीरीज में अच्छा नहीं करते हैं तो यकीनन BCCI नए विकल्प तलाशेगी. एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से कहा गया था कि अय्यर को एशियन गेम्स तक के लिए कप्तान बनाया गया है, जिनमें प्रदर्शन उनका भविष्य तय करेगा. हालांकि अजीत अगरकर ने खुद कहा था कि अगले 2 साल के चक्र और अगले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. लेकिन टीम का नतीजा पॉजिटिव नहीं रहता तो फिर अय्यर को हटाया भी गया तो हैरानी नहीं होगी.

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सिर्फ टीम की जीत नहीं, प्रदर्शन भी सुधारना होगा

श्रेयस अय्यर पर न सिर्फ भारत को जीत दिलाने बल्कि व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधारने का भी दबाव है. उनसे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव को उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर ही बाहर किया गया, जबकि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था.

बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतना महत्वपूर्ण  होगा, इसके बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज है. इसके बाद भारत न्यूजीलैंड की कठिन परिस्थियों में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
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