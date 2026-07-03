हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'हमें अगरकर से पूछना...', जल्द वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू चाहते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, दिया बड़ा बयान

'हमें अगरकर से पूछना...', जल्द वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू चाहते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, दिया बड़ा बयान

क्रिकेट जगत में इस समय वैभव (Vaibhav Suryavanshi) छाए हुए हैं, सभी उनके इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इंग्लैंड के 2 दिग्गजों ने इसको लेकर अपनी राय रखी और बड़ी बात कही.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट जगत में अभी एक बड़ा सवाल है कि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल में डेब्यू कब होगा? वह नेशनल टीम के साथ आयरलैंड गए और अभी इंग्लैंड में हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है. संजू सैमसन के लगातार फ्लॉप होने से एक उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 में उनका डेब्यू हो जाए. इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टर कुक ने बड़ी बाते कही हैं, दोनों भी 15 वर्षीय बल्लेबाज के डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में वॉन ने कहा, "हमें BCCI और सिलेक्टर से कहना चाहिए और पूछना चाहिए कि वह हमारा साथी बच्चा, आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खेला?" जवाब में कुक ने कहा कि मैं कल वहां जा रहा हूं. अपनी गाड़ी खुद चलाकर जाऊंगा, उम्मीद है 15 वर्षीय बच्चा खेलेगा." सबा करीम ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है.

वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 2025 सीजन के लिए खरीदा था, तब उनकी उम्र 13 साल थी. अपनी उम्र के कारण सुर्खियों में आए वैभव ने जब मैदान पर कदम रखा तो हर किसी को अपना दीवाना बना दिया. ये सिर्फ एक मैच में अच्छा करना नहीं है, बल्कि उनकी तारीफ उनकी निरंतरता और निडरता से खेलने के लिए हो रही है. वैभव ने IPL 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड समेत कई अवार्ड्स जीते, जिसमें एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी शामिल था.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

पूर्व भारतीय खिलाड़ी सबा करीम ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "मुझे उनकी बड़े रन बनाने की काबिलियत पर भरोसा है. जैसे वैभव ने IPL में खेला, वैसा ही उनका खेल इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने के लिए न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस उतावले हैं. मुझे उनसे उम्मीद है कि जल्द ही हम उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखेंगे."

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 2nd T20 IND VS ENG MICHAEL VAUGHAN Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi Debut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'हमें अगरकर से पूछना...', जल्द वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू चाहते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, दिया बड़ा बयान
'हमें अगरकर से पूछना...', जल्द वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू चाहते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
Cristiano Ronaldo Retirement Plans: वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा
वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ये क्या हुआ? वैभव सूर्यवंशी की जगह 'प्लॉप' संजू सैमसन को ही किया सपोर्ट, दिनेश कार्तिक का बयान वायरल
ये क्या हुआ? वैभव सूर्यवंशी की जगह 'प्लॉप' संजू सैमसन को ही किया सपोर्ट, दिनेश कार्तिक का बयान वायरल
क्रिकेट
WATCH: विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल
WATCH: विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
इंडिया
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
क्रिकेट
5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल
5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
टेक्नोलॉजी
Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget