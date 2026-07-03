दक्षिण अफ्रीका पर फिर लगा 'चोकर्स' का दाग, 11वीं बार वर्ल्ड कप का टूटा सपना; सेमीफाइनल हारे

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका पर फिर लगा 'चोकर्स' का दाग, 11वीं बार वर्ल्ड कप का टूटा सपना; सेमीफाइनल में मिली हार

दक्षिण अफ्रीका पर फिर लगा 'चोकर्स' का दाग, 11वीं बार वर्ल्ड कप का टूटा सपना; सेमीफाइनल में मिली हार

South Africa: दक्षिण अफ्रीका को एक बार फिर वर्ल्ड के नॉकआउट स्टेज में हार का समाना करना पड़ा. इस दफा टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Jul 2026 01:07 PM (IST)
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South Africa Chokers: इन दिनों खेले जा रहे 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच बीते गुरुवार (02 जुलाई) लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला गया. मुकाबले में इंग्लैंड ने 40 रन से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली. हारने वाली दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर 'चोकर्स' साबित हुई. इस दफा अफ्रीका की महिला टीम का 11वीं बार वर्ल्ड कप का सपना टूट गया.

अफ्रीका महिला ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1997 (वनडे वर्ल्ड कप) में खेला था. तब से लेकर 2026 तक टीम टी20 और वनडे मिलाकर कुल 11 विश्व कप के नॉकआउट स्टेज (क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल) में पहुंची, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी.

11वीं बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर हारी दक्षिण अफ्रीका (महिला टीम)

1997 वनडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हार 
2007 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार
2014 टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार
2017 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार
2020 टी20 वर्ल्ड के सेमी-फाइनल में हार
2022 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार
2023 टी20 वर्ल्ड के फाइनल में हार
2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार
2025 अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार
2025 वनडे वर्ल्ड के फाइनल में हार
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच का हाल 

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए. टीम के लिए कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन स्कोर किए. इसके अलावा हीथर नाइट ने 47 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 58 रनों की पारी खेली. 

चेज के लिए उतरी अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी. टीम के लिए तजमिन ब्रिट्स ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 45 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. इस दौरान इंग्लैंड के लिए लॉरेन बेल और शार्लेट डीन ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 03 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
South Africa Vs England Chokers Womens T20 World Cup 2026
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