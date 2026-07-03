दक्षिण अफ्रीका पर फिर लगा 'चोकर्स' का दाग, 11वीं बार वर्ल्ड कप का टूटा सपना; सेमीफाइनल हारे

South Africa Chokers: इन दिनों खेले जा रहे 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच बीते गुरुवार (02 जुलाई) लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला गया. मुकाबले में इंग्लैंड ने 40 रन से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली. हारने वाली दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर 'चोकर्स' साबित हुई. इस दफा अफ्रीका की महिला टीम का 11वीं बार वर्ल्ड कप का सपना टूट गया.

अफ्रीका महिला ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1997 (वनडे वर्ल्ड कप) में खेला था. तब से लेकर 2026 तक टीम टी20 और वनडे मिलाकर कुल 11 विश्व कप के नॉकआउट स्टेज (क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल) में पहुंची, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी.

🚨 MATCH RESULT 🚨



The second semi-final comes to an end in London, with England Women claiming victory by 40 runs. 🏟️



A spirited fight from #TheProteas, who pushed until the very end but fall short on the night. 💛💚



Not the result we wanted, but a memorable campaign at the… pic.twitter.com/sPICZt274z — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) July 2, 2026

11वीं बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर हारी दक्षिण अफ्रीका (महिला टीम)

1997 वनडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हार

2007 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

2014 टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

2017 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

2020 टी20 वर्ल्ड के सेमी-फाइनल में हार

2022 वनडे वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

2023 टी20 वर्ल्ड के फाइनल में हार

2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार

2025 अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार

2025 वनडे वर्ल्ड के फाइनल में हार

2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में हार

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच का हाल

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए. टीम के लिए कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन स्कोर किए. इसके अलावा हीथर नाइट ने 47 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 58 रनों की पारी खेली.

चेज के लिए उतरी अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी. टीम के लिए तजमिन ब्रिट्स ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 45 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. इस दौरान इंग्लैंड के लिए लॉरेन बेल और शार्लेट डीन ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए.

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