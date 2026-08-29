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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस भारतीय को बनना चाहिए CSK का नया कोच? दिग्गज ने लिया किसका नाम, जानें

इस भारतीय को बनना चाहिए CSK का नया कोच? दिग्गज ने लिया किसका नाम, जानें

स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद CSK नए हेड कोच की तलाश में है. इस बीच मैथ्यू हेडन ने एक भारतीय दिग्गज का नाम सुझाया है. क्या CSK भी मानेगी उनकी बात?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Aug 2026 01:02 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके इन दिनों अपने अगले हेड कोच की तलाश में है. टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे स्टीफन फ्लेमिंग ने पिछले महीने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी. फ्लेमिंग के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पांच बार की IPL चैंपियन टीम की कमान कौन संभालेगा. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम सुझाया है, जिसे वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही मानते हैं.

हेडन ने दिनेश कार्तिक को बताया मजबूत दावेदार

मैथ्यू हेडन ने सिएसके के नए हेड कोच के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का समर्थन किया है. हेडन के मुताबिक, कार्तिक इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नजर आते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि CSK जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए स्थानीय जुड़ाव रखने वाला कोच काफी अहम हो सकता है.  दिनेश कार्तिक का तमिलनाडु से खास रिश्ता है और वह लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. यही वजह है कि हेडन को लगता है कि सिएसके के लिए उनका स्थानीय कनेक्शन टीम के माहौल में एक अलग जुड़ाव ला सकता है.

आरसीबी के साथ कोचिंग का अनुभव भी काम आएगा

कार्तिक फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं और बल्लेबाजी कोच व मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं. हेडन ने उनके हालिया कोचिंग अनुभव को भी अहम माना है. उनके मुताबिक, सिएसके को फ्लेमिंग का विकल्प चुनते समय सिर्फ बड़े नाम पर नहीं, बल्कि टीम की संस्कृति और स्थानीय कनेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए.  हेडन ने सिएसके में फ्लेमिंग और एमएस धोनी की साझेदारी की भी जमकर तारीफ की. फ्लेमिंग करीब 16 साल तक टीम के साथ जुड़े रहे और इस दौरान सिएसके ने पांच आईपीएल खिताब अपने नाम किए. टीम ने उनके कार्यकाल में दो चैंपियंस लीग खिताब भी जीते. 

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फ्लेमिंग के बाद किसे मिलेगी जिम्मेदारी?

फ्लेमिंग का जाना सिएसके के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है. ऐसे में नए कोच को टीम की सफल संस्कृति को बनाए रखने के साथ-साथ भविष्य के लिए नई दिशा भी तैयार करनी होगी. मैथ्यू हेडन की नजर में दिनेश कार्तिक इस चुनौती के लिए तैयार हैं. हालांकि, अंतिम फैसला CSK मैनेजमेंट को ही लेना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फ्रेंचाइजी अपने अगले कोच के रूप में किसे चुनती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Aug 2026 01:02 PM (IST)
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