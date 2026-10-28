15 साल की उमा काशवी ने रचा इतिहास, WPL की सबसे युवा खिलाड़ी का हासिल किया खिताब

उमा काशवी विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन के इतिहास में बिकने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा, जो उनका बेस प्राइस था. कर्नाटक से आने वालीं उमा ऑलराउंडर हैं, जो ऑक्शन से पहले भी अपनी उम्र को लेकर चर्चा में थीं. वह सिर्फ 15 साल की हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल, 2011 को हुआ था.

उमा काशवी को लेकर ऑक्शन से पहले भी चर्चा थी, जो सिर्फ 15 साल की हैं. वैभव सूर्यवंशी भी कम उम्र में लीग क्रिकेट में आए थे, जिन्होंने अपने खेल के दम पर 15 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह बना ली. हालांकि वैभव को जब राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, उनकी उम्र 14 साल ही थी.

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