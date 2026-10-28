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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 साल की उमा काशवी ने रचा इतिहास, WPL की सबसे युवा खिलाड़ी का हासिल किया खिताब

15 साल की उमा काशवी ने रचा इतिहास, WPL की सबसे युवा खिलाड़ी का हासिल किया खिताब

विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए ऑक्शन समाप्त हो गया है, जिसमें सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी सोफी मोलिनक्स रहीं. 10 लाख में बिकीं उमा काशवी ने इतिहास रच दिया, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Oct 2026 08:46 PM (IST)
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उमा काशवी विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन के इतिहास में बिकने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा, जो उनका बेस प्राइस था. कर्नाटक से आने वालीं उमा ऑलराउंडर हैं, जो ऑक्शन से पहले भी अपनी उम्र को लेकर चर्चा में थीं. वह सिर्फ 15 साल की हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल, 2011 को हुआ था.

उमा काशवी को लेकर ऑक्शन से पहले भी चर्चा थी, जो सिर्फ 15 साल की हैं. वैभव सूर्यवंशी भी कम उम्र में लीग क्रिकेट में आए थे, जिन्होंने अपने खेल के दम पर 15 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह बना ली. हालांकि वैभव को जब राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, उनकी उम्र 14 साल ही थी.

खबर अपडेट हो रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Oct 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals WPL Auction WPL 2027 Uma Kashvi
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