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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबल्ले से फ्लॉप, गेंद से छाए वैभव सूर्यवंशी, एक ओवर में झटके 2 विकेट

बल्ले से फ्लॉप, गेंद से छाए वैभव सूर्यवंशी, एक ओवर में झटके 2 विकेट

वैभव सूर्यवंशी को बल्ले से धमाका करते देखा है, लेकिन दलीप ट्रॉफी में उन्होंने गेंद से भी कमाल कर दिया. 15 साल के वैभव ने सिर्फ 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट झटके हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 25 Aug 2026 02:08 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को आमतौर पर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में इस युवा खिलाड़ी ने गेंद से भी अपनी काबिलियत दिखा दी. ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे वैभव ने नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में एक ही ओवर में दो विकेट लेकर सभी का ध्यान खींच लिया. बेंगलुरु में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव ने 27वें ओवर में गेंद अपने हाथ में ली.

बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हुए वैभव ने ओवर की दूसरी गेंद पर किशन लिंगदोह को पवेलियन भेजा. लिंगदोह 40 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल था. इसके बाद वैभव ने उसी ओवर की पांचवीं गेंद पर इमलीवाती लेमटूर को भी अपना शिकार बना लिया. लेमटूर केवल 4 रन बनाकर आउट हुए. इस तरह महज चार गेंदों के अंतर में वैभव ने दो विकेट अपने नाम कर लिए.

3 ओवर में 2 विकेट

वैभव का गेंदबाजी प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने अपने स्पेल में कुल 3 ओवर डाले और सिर्फ 11 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए. खास बात यह रही कि 15 साल के इस खिलाड़ी ने ऐसे समय पर गेंद से योगदान दिया, जब नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम लगातार दबाव में थी. नॉर्थ ईस्ट जोन की पहली पारी बेहद खराब रही और पूरी टीम केवल 111 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन को फॉलोऑन खेलना पड़ा. 

बल्ले से नहीं कर पाए कमाल

हालांकि, वैभव के लिए यह मुकाबला बल्ले से उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ईस्ट जोन की पहली पारी में वह केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और दो चौके लगाए. बल्लेबाजी में जल्दी आउट होने के बाद वैभव ने गेंद से इसकी भरपाई कर दी. उनकी दो विकेट वाली पारी ने दिखाया कि वह सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित खिलाड़ी नहीं हैं.

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ईस्ट जोन की बंपर जीत

फॉलोऑन के बाद भी नॉर्थ ईस्ट जोन की मुश्किलें कम नहीं हुईं. टीम ने दूसरी पारी में 102 रन तक पहुंचते-पहुंचते अपने 8 विकेट गंवा दिए थे. इसी दौरान वैभव ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव और बढ़ा दिया. नॉर्थ ईस्ट जोन को इस मुकाबले में पारी और 210 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Vaibhav Suryavanshi
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