हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill के साथ हुआ धोखा? वर्ल्ड कप टीम में जगह ना मिलने पर हैरतअंगेज खुलासा; जानें पूरा माजरा

Shubman Gill के साथ हुआ धोखा? वर्ल्ड कप टीम में जगह ना मिलने पर हैरतअंगेज खुलासा; जानें पूरा माजरा

Shubman Gill Dropped T20 World Cup 2026: शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान किया, तो उसमें दूर-दूर तक शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं था. ये तय हो गया है कि भारत की टेस्ट और ODI टीम के कप्तान शुभमन गिल अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. इसी बीच चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है कि टी20 स्क्वाड से बाहर किए जाने के संबंध में शुभमन गिल को किसी ने कोई जानकारी नहीं दी थी.

एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट अनुसार BCCI के एक सूत्र ने बताया कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी शुभमन गिल से इस संबंध में कोई बात नहीं की थी कि उन्हें टीम से बाहर किया जा रहा है. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उनका कप्तानी पद कम से कम वर्ल्ड कप तक बरकरार रहने वाला है.

रिपोर्ट अनुसार बताया गया कि जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान शुभमन गिल को पैर में चोट आई, तभी से ऐसी खबरें सामने आने लगी थीं कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव समेत टीम मैनेजमेंट गिल से आगे के विकल्प तलाशने लगा है. यह भी बताया जा रहा है कि गिल अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मैच में खेलना चाहते थे, लेकिन सूत्र ने बताया कि उससे पहले ही टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम से बाहर करने का प्लान बना चुका था. मतलब गिल को बिना बताए टीम से बाहर कर दिया गया.

शुभमन गिल की चोट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन मेडिकल टीम ने जांच में पाया कि गिल की चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी. ऐसे में वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच खेल सकते थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को ड्रॉप किए जाने पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया था.

यह भी पढ़ें:

भारत के खिलाफ 3 बड़े रिकॉर्ड, कैसे 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी टीम इंडिया? इतिहास में कभी नहीं हो पाया ऐसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Squad SHUBMAN GILL T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
यूपी की सियासत में 'कोडीन भैया' कौन?
OBC आरक्षण में लूट..किसने दी छूट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ट्रेंडिंग
Video: गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget