BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान किया, तो उसमें दूर-दूर तक शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं था. ये तय हो गया है कि भारत की टेस्ट और ODI टीम के कप्तान शुभमन गिल अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. इसी बीच चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है कि टी20 स्क्वाड से बाहर किए जाने के संबंध में शुभमन गिल को किसी ने कोई जानकारी नहीं दी थी.

एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट अनुसार BCCI के एक सूत्र ने बताया कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी शुभमन गिल से इस संबंध में कोई बात नहीं की थी कि उन्हें टीम से बाहर किया जा रहा है. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उनका कप्तानी पद कम से कम वर्ल्ड कप तक बरकरार रहने वाला है.

रिपोर्ट अनुसार बताया गया कि जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान शुभमन गिल को पैर में चोट आई, तभी से ऐसी खबरें सामने आने लगी थीं कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव समेत टीम मैनेजमेंट गिल से आगे के विकल्प तलाशने लगा है. यह भी बताया जा रहा है कि गिल अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मैच में खेलना चाहते थे, लेकिन सूत्र ने बताया कि उससे पहले ही टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम से बाहर करने का प्लान बना चुका था. मतलब गिल को बिना बताए टीम से बाहर कर दिया गया.

शुभमन गिल की चोट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन मेडिकल टीम ने जांच में पाया कि गिल की चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी. ऐसे में वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच खेल सकते थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को ड्रॉप किए जाने पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया था.

