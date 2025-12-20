2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन फरवरी और मार्च महीने में होगा. विश्व कप का पहला मैच 7 फरवरी को होगा और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. आमतौर पर किसी बड़े टूर्नामेंट का मेजबान होना अपने आप में फायदेमंद रहता है, लेकिन ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं ऐसा सबूत सामने पेश कर रहे हैं जिनसे भारतीय टीम शायद 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाएगी.

भारत नहीं जीत पाएगा 2026 वर्ल्ड कप, ये रहे 3 कारण

1. कोई देश लगातार 2 वर्ल्ड कप नहीं जीता

2007 में सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था, अब तक भारत और पाकिस्तान सहित कुल 6 देश टी20 विश्व विजेता बन चुके हैं. भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ऐसे तीन देश हैं जिन्होंने 2 बार टी20 विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया है. मगर उनमें से कोई भी टीम लगातार दो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी नहीं उठा पाई थी.

2. कभी मेजबान देश नहीं जीता

अब तक टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 9 बार हो चुका है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है जब मेजबान देश ने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई हो. भारत ने इससे पहले 2016 में टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, लेकिन टीम इंडिया उस साल सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. अब तक भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेजबान रहते ट्रॉफी नहीं उठाई है.

3. कभी डिफेंड नहीं हुई ट्रॉफी

टी20 फॉर्मेट को अब तक कुल 6 अलग-अलग विश्व विजेता मिले हैं. 2007 में भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन अगले साल पाकिस्तान चैंपियन बना. पाकिस्तान भी 2010 में अपनी ट्रॉफी को डिफेंड नहीं कर पाया, क्योंकि अगली बार इंग्लैंड ने बाजी मारी. उसके बाद वेस्टइंडीज और फिर श्रीलंका विश्व विजेता बने. उसके बाद भी यही सिलसिला जारी रहा है कि जो टीम पिछली बार चैंपियन बनी थी, वो कभी अपने चैंपियन होने के टैग का बचाव नहीं कर पाई है.

