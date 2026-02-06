टी20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक भारत नहीं पहुंचा वेस्टइंडीज का ये खिलाड़ी, जानिए क्या है वजह

Shimron Hetmyer Not Yet Reached India For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए 20 टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले एक टीम से चौकने वाली खबर सामने आई है. इस टीम का एक खिलाड़ी अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, जबकि इसकी को टूर्नामेंट के ओपनिंग डे पर ही मुकाबला खेलना है और ये स्टार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में फंसा हुआ है.

अभी तक भारत नहीं पहुंचे शिमरोन हेटमायर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने के पहले वेस्टइंडीज टीम को बड़ा झटका लगा है. उनकी टीम के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर वीजा से जुड़ी समस्या के कारण साउथ अफ्रीका में फंस गए हैं और भारत में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं. बता दें, वेस्टइंडीज को अपना पहला मैच 7 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है, लेकिन हेटमायर अभी भी जोहान्सबर्ग में अटके हुए हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि ‘ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.’

वॉर्म अप मैच में वेस्टइंडीज को मिली हार

बता दें, वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए पहले से ही मैच मूड में है. अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार यानी 4 फरवरी को वार्म-अप मैच में हार झेलने के बाद कैरेबियन टीम अब अगले मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हेटमायर की गैरमौजूदगी टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है. हेटमायर ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 171 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 75 रन था.

साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप से किए गए थे बाहर

शिमरोन हेटमायर साल 2022 में भी ऐसी घटना की वजह से खूब चर्चा में बने रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली अपनी तय उड़ान से चूक गए थे, जिसके बाद शिमरोन हेटमायर को टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया था. बाद में हेटमायर की जगह शमरह ब्रूक्स को टीम में शामिल किया गया था.