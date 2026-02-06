हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक भारत नहीं पहुंचा वेस्टइंडीज का ये खिलाड़ी, जानिए क्या है वजह

टी20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक भारत नहीं पहुंचा वेस्टइंडीज का ये खिलाड़ी, जानिए क्या है वजह

वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं पहुंचे हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट के ओपनिंग डे पर ही अपना मुकाबला खेलने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Shimron Hetmyer Not Yet Reached India For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए 20 टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले एक टीम से चौकने वाली खबर सामने आई है. इस टीम का एक खिलाड़ी अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, जबकि इसकी को टूर्नामेंट के ओपनिंग डे पर ही मुकाबला खेलना है और ये स्टार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में फंसा हुआ है.

अभी तक भारत नहीं पहुंचे शिमरोन हेटमायर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने के पहले वेस्टइंडीज टीम को बड़ा झटका लगा है. उनकी टीम के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर वीजा से जुड़ी समस्या के कारण साउथ अफ्रीका में फंस गए हैं और भारत में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं. बता दें, वेस्टइंडीज को अपना पहला मैच 7 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है, लेकिन हेटमायर अभी भी जोहान्सबर्ग में अटके हुए हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि ‘ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.’

वॉर्म अप मैच में वेस्टइंडीज को मिली हार

बता दें, वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए पहले से ही मैच मूड में है. अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार यानी 4 फरवरी को वार्म-अप मैच में हार झेलने के बाद कैरेबियन टीम अब अगले मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हेटमायर की गैरमौजूदगी टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है. हेटमायर ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 171 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 75 रन था.

साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप से किए गए थे बाहर

शिमरोन हेटमायर साल 2022 में भी ऐसी घटना की वजह से खूब चर्चा में बने रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली अपनी तय उड़ान से चूक गए थे, जिसके बाद शिमरोन हेटमायर को टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया था. बाद में हेटमायर की जगह शमरह ब्रूक्स को टीम में शामिल किया गया था.

Published at : 06 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Shimron Hetmyer Cricket News T20 World Cup 2026 T20 World Cup
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 
शिक्षा
अंक या स्किल्स क्या है असली पहचान? परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
