हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर भड़के शशि थरूर, जानिए क्या कहा

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर भड़के शशि थरूर, जानिए क्या कहा

भारतीय क्रिकेट में इस समय 14 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. वो घरेलू से लेकर जूनियर लेवल तक क्रिकेट में खुद को साबित कर चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 25 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

Shashi Tharoor on Vaibhav Sooryavanshi: साल 2025 में रोहित शर्मा या विराट कोहली सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को सर्वाधिक सर्च किया गया है. इससे पता चलता है कि उनकी बैटिंग के फैन अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो गए हैं. क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक का एक ही सवाल है कि घरेलू से लेकर जूनियर लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित कर चुके वैभव को टीम इंडिया में जगह कब मिलेगी?

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेली धमाकेदार पारी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में ही बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली और वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 84 गेंद में 16 चौके और 15 छक्के की मदद से 190 रन की ताबड़तोड़ की पारी खेली. इस इनिंग के बाद वैभव के दीवानों में एक और चेहरा शुमार हो गया है.  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से पूछा है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह कब मिलेगी?

शशि थरूर ने कहा-14 साल की उम्र में सचिन ने ही किया था ऐसा कारनामा

वैभव सूर्यवंशी के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में खेली गई धमाकेदार पारी को लेकर शशि थरूर ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया है. थरूर ने पोस्ट में लिखा, ‘पिछली बार जब किसी 14 साल के खिलाड़ी ने क्रिकेट में जबरदस्त प्रतिभा दिखाई थी तो वे सचिन तेंदुलकर थे. हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया. आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी!'

थरूर ने अपनी इस पोस्ट में बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर, बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर को भी टैग किया है. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए पदार्पण किया था, लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए पहला शतक 14 साल की उम्र में ही ठोक दिया था. इसी कारण वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन से हो रही है.

Published at : 25 Dec 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Shashi Tharur CRICKET Vaibhav Sooryavanshi Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
हेल्थ
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
यूटिलिटी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
जनरल नॉलेज
IAS Tina Dabi Controversy: टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget