वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर भड़के शशि थरूर, जानिए क्या कहा

Shashi Tharoor on Vaibhav Sooryavanshi: साल 2025 में रोहित शर्मा या विराट कोहली सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को सर्वाधिक सर्च किया गया है. इससे पता चलता है कि उनकी बैटिंग के फैन अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो गए हैं. क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक का एक ही सवाल है कि घरेलू से लेकर जूनियर लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित कर चुके वैभव को टीम इंडिया में जगह कब मिलेगी?

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेली धमाकेदार पारी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में ही बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली और वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 84 गेंद में 16 चौके और 15 छक्के की मदद से 190 रन की ताबड़तोड़ की पारी खेली. इस इनिंग के बाद वैभव के दीवानों में एक और चेहरा शुमार हो गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से पूछा है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह कब मिलेगी?

The last time a fourteen year old showed such prodigious cricketing talent, it was Sachin Tendulkar — and we all know what became of him. What are waiting for? VaibhavSuryavanshi for India!@imAagarkar @GautamGambhir @bcci @sachin_rt https://t.co/BK9iKqBGV2 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 24, 2025

शशि थरूर ने कहा-14 साल की उम्र में सचिन ने ही किया था ऐसा कारनामा

वैभव सूर्यवंशी के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में खेली गई धमाकेदार पारी को लेकर शशि थरूर ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया है. थरूर ने पोस्ट में लिखा, ‘पिछली बार जब किसी 14 साल के खिलाड़ी ने क्रिकेट में जबरदस्त प्रतिभा दिखाई थी तो वे सचिन तेंदुलकर थे. हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया. आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी!'

थरूर ने अपनी इस पोस्ट में बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर, बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर को भी टैग किया है. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए पदार्पण किया था, लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए पहला शतक 14 साल की उम्र में ही ठोक दिया था. इसी कारण वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन से हो रही है.