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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा कप्तान, PAK क्रिकेटर ने चुनी परफेक्ट टी20 टीम, एक भी पाकिस्तानी को नहीं दी जगह

रोहित शर्मा कप्तान, PAK क्रिकेटर ने चुनी परफेक्ट टी20 टीम, एक भी पाकिस्तानी को नहीं दी जगह

Shadab Khan Perfect T20 Team, Rohit Sharma: पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने अपनी परफेक्ट टी20 टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया है. उन्होंने अपनी टीम में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं दी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 02:33 PM (IST)
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पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान सिर्फ अपनी परफेक्ट टी20 टीम चुनने के लिए चर्चा में आ गए हैं. पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. दरअसल उनके एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी परफेक्ट टी20 टीम बनाते समय एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं दी.

दरअसल एक इंटरव्यू में उनसे ओपनिंग से लेकर कप्तान और विकेटकीपर जैसी अन्य पोजीशन के लिए अपना परफेक्ट टी20 प्लेयर चुनने के लिए कहा गया था. गजब की बात यह रही कि उन्होंने रोहित शर्मा की अपनी टीम का कप्तान बनाया है. रोहित की ही कप्तानी में भारतीय टीम ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

रोहित शर्मा को बनाया कप्तान

शादाब खान ने अपना परफेक्ट टी20 ओपनर रोहित शर्मा को चुना. पावर हिटिंग की जिम्मेदारी उन्होंने वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को सौंपी और ऑलराउंड डिपार्टमेंट कीरोन पोलार्ड को सौंप दिया. पोलार्ड ने अपने ओवरऑल टी20 करियर में 14803 रन बनाने के साथ 336 विकेट भी चटकाए हैं. वो बिना कोई शक दुनिया के टॉप टी20 ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं.

शादाब ने तेज गेंदबाज के रूप में न्यूजीलैंड के दिग्गज शेन बॉन्ड को चुना, जो अपने करियर में सिर्फ 40 टी20 मैच खेल पाए. मगर शादाब ने बताया कि बॉन्ड का गेंदबाजी एक्शन उन्हें बहुत पसंद है. स्पिनर की बारी आई तो उन्होंने एक बार फिर वेस्टइंडीज का रुख किया और सुनील नरेन को चुना. उन्होंने टी20 में क्विंटन डिकॉक को परफेक्ट विकेटकीपर चुना और कप्तानी रोहित शर्मा को दी.

  • ओपनर- रोहित शर्मा
  • पावर हिटर - निकोलस पूरन
  • ऑलराउंडर - कीरोन पोलार्ड
  • पेसर - शेन बॉन्ड
  • स्पिनर - सुनील नरेन
  • विकेटकीपर - क्विंटन डिकॉक
  • कप्तान - रोहित शर्मा

सबसे ज्यादा वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी

शादाब खान ने वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को चुना. उन्होंने निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन को टी20 में क्रमशः परफेक्ट पावर हिटर, ऑलराउंडर और स्पिनर बताया. नरेन ने टी20 करियर में 646 विकेट लिए हैं और इस फॉर्मेट में राशिद खान के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

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एक भी पाकिस्तानी को नहीं चुना

शादाब खान ने अपनी परफेक्ट टी20 टीम में एक भी पाकिस्तानी को नहीं चुना. जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के नाम हैं, जो अब तक 4596 रन बना चुके हैं. वहीं ऑलराउंडर शोएब मलिक ने टी20 में खूब सफलता हासिल की है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 13571 रन बनाने के अलावा 187 विकेट भी लिए हैं. खुद शादाब खान टी20 में 400 से अधिक विकेट चटका चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Shadab Khan Rohit SHarma
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