फ्री में जाएं स्टेडियम और देखें मैच, भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में दर्शकों के लिए टिकट मुफ्त

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट फैंस को खुशखबरी सुनाई है. 15 अगस्त से शुरू हो रही भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के मैचों में दर्शकों को फ्री एंट्री मिलेगी. सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल और दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि आगामी सीरीज के लिए दर्शकों को मैदान में फ्री एंट्री दी जाएगी, जिससे वे वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट एक्शन का लुत्फ उठा सकें.

SLC ने अपने स्टेटमेंट में बताया - भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए क्रिकेट फैंस को फ्री टिकट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे उन्हें वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एक्शन देखने का शानदार मौका मिलेगा. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड देश भर के क्रिकेट प्रेमियों, उभरते हुए खिलाड़ियों, उनके परिवार और क्रिकेट फैंस को इस पहल का लाभ उठाने के लिए सादर आमंत्रित करता है"

पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में टेस्ट मैचों के दौरान दर्शकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है. भारतीय क्रिकेट टीम जहां भी जाती है, आमतौर पर वहां के मैदान भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन श्रीलंका में टीम इंडिया को भी खाली पड़े मैदानों में खेलते देखा गया है.

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के दौरान फैंस गॉल क्रिकेट स्टेडियम में गेट संख्या 4 से फ्री एंट्री ले सकेंगे. वहीं दूसरे टेस्ट मैच के लिए फैंस एसएससी स्टेडियम में गेट संख्या 3, 4, 5 और 7 से फ्री एंट्री ले पाएंगे. SLC इससे पहले भी न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और कई अन्य देशों के खिलाफ सीरीज के दौरान फ्री टिकट उपलब्ध करवाता रहा है.

टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया और श्रीलंका XI के बीच 7 अगस्त से वॉर्मअप टेस्ट मैच खेला जा रहा है. यह तीन दिवसीय वॉर्मअप मुकाबला कोलंबो स्थित एनसीसी स्टेडियम पर खेला जा रहा है. श्रीलंका XI ने पहली पारी 363 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. जवाब में यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, जो इस लेख को लिखे जाने तक अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़

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