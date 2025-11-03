हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'पापा मेरा बैट टूट गया और अब...', शेफाली वर्मा ने पिता से कही थी ये बात; सुनाया भावुक किस्सा

'पापा मेरा बैट टूट गया और अब...', शेफाली वर्मा ने पिता से कही थी ये बात; सुनाया भावुक किस्सा

Shafali Verma Story: महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच अवार्ड जीतने वाली शेफाली वर्मा के पिता ने एक बचपन का भावुक किस्सा सुनाया, जब उनका क्रिकेट बैट टूट गया था.

By : शिवम | Updated at : 03 Nov 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

शेफाली वर्मा की किस्मत देखिए, वह वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम का हिस्सा नहीं थी. प्रतिका रावल बतौर ओपनिंग बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सेमीफाइनल से पहले वह बुरी तरह चोटिल हो गईं. इस कारण प्रतिका को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, फिर शेफाली को टीम में शामिल किया गया. वह सेमीफाइनल में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन फाइनल में 87 रनों की यादगार पारी खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया. उनके पिता ने एक बचपन का भावुक किस्सा सुनाया, जब शेफाली का बैट टूट गया था.

शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा पेशे से ज्वेलर्स हैं, उन्होंने ही बेटी को क्रिकेट के शुरूआती गुर सिखाए. आज भी जब शेफाली को कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो वह अपने पिता से सलाह लेती हैं. आज अपनी बल्लेबाजी से अच्छे अच्छे गेंदबाजों की कुटाई करने वाली शेफाली बचपन में प्लास्टिक के बल्ले से खेलती थी. शुरुआत से ही उनका ध्यान क्रिकेट पर था,  उन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेटर बनने की ठानी थी.

शेफाली वर्मा के पिता ने सुनाया भावुक किस्सा

अमर उजाला की रिपोर्ट में संजीव वर्मा के हवाले से बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शेफाली का क्रिकेट के प्रति जूनून अडिग था. वह बचपन में प्लास्टिक के बैट से खेलती थी, उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए अपनी तकनीक और टाइमिंग को बेहतर किया. उनके पिता ने बताया कि वह शुरुआत से सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देती थी, वह रोजाना बल्लेबाजी का अभ्यास करती और खुद को बेहतर बनाती थी.

15 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला टी20 टीम में जगह बनाई थी, जून 2021 तक वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई. रिपोर्ट में उनके पिता ने बताया कि एक बार प्रैक्टिस करते समय शेफाली का बैट टूट गया था. तब उन्होंने कहा कि पापा इस बैट से गेंद बॉउंड्री पार नहीं जाएगी. पिता तब स्कूटर से मेरठ गए और 6 ब्रांड के बैट लेकर लौटे. उन्होंने कहा कि शेफाली की आंखों में क्रिकेट था, मैं उसे कैसे रोक सकता था.

सचिन को देखने के बाद लिया संकल्प

शेफाली क्रिकेट तो बचपन से खेलती थी, लेकिन उन्होंने 2013 में ठान लिया कि वह क्रिकेटर ही बनेंगी. ये संकल्प उन्होंने सचिन तेंदुलकर को रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए देखने के बाद लिया. वह शुरुआत में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी ताकि उनकी बैटिंग मजबूत हो, इसके बाद उन्होंने अपने खेल को एकेडमी में निखारा. क्रिकेट खेलते हुए उनका ध्यान न भटके, इसके लिए शेफाली ने अपने बाल भी कटवा लिए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Shafali Verma Motivational Story Indian Women Cricketer Women's ODI World Cup 2025 Shafali Verma Father
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
कौन बनेगा मुख्यमंत्री...Kishanganj की जनता ने बताई मन की बात
डंपर का तांडव...12 लोगों की ली जान!
बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget