हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटChristmas 2025: विराट-युवराज से संजू सैमसन तक, भारतीय क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया क्रिसमस, तस्वीरों में देखिए सेलिब्रेशन

Indian Cricketers Christmas Celebration: 25 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटरों ने भी क्रिसमस का जश्न मनाया.विराट कोहली और युवराज सिंह ने भी फैंस के साथ खुशियां बांटीं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 08:50 PM (IST)
25 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटरों ने भी क्रिसमस का जश्न मनाया. क्रिसमस के पर्व पर लोग छुट्टियां मनाने घर जाते हैं, लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेटरों ने घर पर रहकर और कुछ ने क्रिकेट शेड्यूल के कारण घर से दूर ही इसका जश्न मनाया. मगर खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशियां साझा की हैं. विराट कोहली से लेकर संजू सैमसन और महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रीग्स ने भी पोस्ट शेयर करते हुए फैंस के साथ खुशियां बांटी हैं.

क्रिकेटरों ने किस तरह मनाया क्रिसमस?

विराट कोहली

विराट कोहली, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में दिल्ली के लिए 131 रनों की पारी खेली. उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को क्रिसमस और साथ ही नए साल के लिए भी शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने अपने फैंस को खुशियों भरा संदेश भेजा.

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने सोशल मीडिया पर वह तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लाल टोपी पहनी है और हाथ में गिफ्ट बॉक्स है. उन्होंने अपनी हंसते हुए तस्वीर साझा करते हुए फैंस के साथ खुशियां बांटी हैं.

महिला क्रिकेटरों ने एकसाथ मनाया जश्न

जेमिमा रोड्रीग्स ने स्मृति मंधाना और अरुंधति रेड्डी संग मस्ती करते हुए तस्वीर खिंचाई. उनकी इस तस्वीर के कमेन्ट सेक्शन में फैंस ने उनपर खूब सारा प्यार लुटाया और क्रिसमस की बधाई भी दी. रोड्रीग्स ने कैप्शन में लिखा कि उन्हें घर से दूर रहकर भी घर जैसा अहसास हुआ.

 
 
 
 
 
युवराज सिंह

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी पत्नी हेजल कीच और बच्चों के साथ तस्वीर साझा की.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Dec 2025 08:50 PM (IST)
Christmas VIRAT KOHLI SANJU SAMSON Christmas 2025
पर्सनल कार्नर

