25 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटरों ने भी क्रिसमस का जश्न मनाया. क्रिसमस के पर्व पर लोग छुट्टियां मनाने घर जाते हैं, लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेटरों ने घर पर रहकर और कुछ ने क्रिकेट शेड्यूल के कारण घर से दूर ही इसका जश्न मनाया. मगर खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशियां साझा की हैं. विराट कोहली से लेकर संजू सैमसन और महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रीग्स ने भी पोस्ट शेयर करते हुए फैंस के साथ खुशियां बांटी हैं.

क्रिकेटरों ने किस तरह मनाया क्रिसमस?

विराट कोहली

विराट कोहली, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में दिल्ली के लिए 131 रनों की पारी खेली. उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को क्रिसमस और साथ ही नए साल के लिए भी शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने अपने फैंस को खुशियों भरा संदेश भेजा.

Virat Kohli wishing everyone 'Merry Christmas' 🎅 🎄 ❤️ pic.twitter.com/XE0bX35FHI — Indian Cricket Team (@TeamIndia_in) December 25, 2025

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने सोशल मीडिया पर वह तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लाल टोपी पहनी है और हाथ में गिफ्ट बॉक्स है. उन्होंने अपनी हंसते हुए तस्वीर साझा करते हुए फैंस के साथ खुशियां बांटी हैं.

Sanju Samson instagram Story For the Happy Christmas pic.twitter.com/KWdTRmJTlg — Sahil Singhadiya (@SahilSinghadiya) December 24, 2025

महिला क्रिकेटरों ने एकसाथ मनाया जश्न

जेमिमा रोड्रीग्स ने स्मृति मंधाना और अरुंधति रेड्डी संग मस्ती करते हुए तस्वीर खिंचाई. उनकी इस तस्वीर के कमेन्ट सेक्शन में फैंस ने उनपर खूब सारा प्यार लुटाया और क्रिसमस की बधाई भी दी. रोड्रीग्स ने कैप्शन में लिखा कि उन्हें घर से दूर रहकर भी घर जैसा अहसास हुआ.

View this post on Instagram A post shared by Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues)

युवराज सिंह

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी पत्नी हेजल कीच और बच्चों के साथ तस्वीर साझा की.