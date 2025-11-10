सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में धमाका हो गया. इस घटना के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह स्टेडियम लाल किले से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है. अरुण जेटली स्टेडियम में अभी दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा है. दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के सचिव अशोक शर्मा का कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से मैदान की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है.

बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं. यह धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास रेड लाइट पर हुआ.

डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा, "दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी मैच के आखिरी दिन अरुण जेटली स्टेडियम के पास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करूंगा कि स्टेडियम में अधिक सुरक्षा बल तैनात किया जाए."

धमाके की वजह को लेकर जांच जारी है. आपको बताते चलें कि इस धमाके से चंद घंटे पहले दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में संदिग्ध 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था, जो विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य घटक है. जांच अधिकारियों का कहना था कि इस विस्फोटक के जरिए दिल्ली में बड़े स्तर पर हमला करने की साजिश की जा रही थी.

रणजी ट्रॉफी मैच की बात करें तो चौथे दिन जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए अभी 124 रन और बनाने हैं. चौथी पारी में जम्मू-कश्मीर को 179 रनों का लक्ष्य मिला था, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं. जम्मू-कश्मीर अभी जीत से 124 रन पीछे है.

