'सरफराज कभी धोखा नहीं देता…' जीत के बाद फैन ने नकवी को रोककर क्या कहा जो हो गया वायरल

भारत को अंडर-19 एशिया कप फाइनल में हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर चर्चा में है. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 13 साल बाद और इतिहास में दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले के बाद जश्न का माहौल ऐसा था कि एक पाकिस्तानी फैन ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी रोक लिया.

वायरल वीडियो में दिखा फैन का जोश

फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन पीसीबी चेयरमैन और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को वेन्यू से बाहर जाते समय रोक लेता है. फैन जोश में बॉलीवुड फिल्म पीके का मशहूर डायलॉग दोहराता है, “सरफराज कभी धोखा नहीं देता.” इसके बाद वह नकवी से अपील करता है कि सरफराज अहमद को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का मेंटर बनाया जाए. नकवी मुस्कुराते नजर आए और अंत में अंगूठा दिखाकर प्रतिक्रिया दी, जिसे फैंस ने सकारात्मक संकेत के तौर पर लिया.

After Pakistan's 191 run win over India in the U19 Asia Cup final, a fan urges PCB Chairman Mohsin Naqvi to make Sarfaraz Ahmed senior team mentor ahead of T20 World Cup 2026. Sarfaraz, who led Pakistan to the 2017 Champions Trophy, is currently U19 mentor.



Credits: @saudjarwar1… pic.twitter.com/bv0NYg58Kl — Pakistan Connect (@Pak_Connect) December 21, 2025

सरफराज अहमद का नाम भारत के खिलाफ बड़े फाइनल मुकाबलों से हमेशा जुड़ा रहा है. साल 2004 में उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हराया था. इसके बाद 2017 में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा. अब 2025 के अंडर-19 एशिया कप में बतौर मेंटर भारत के खिलाफ एक और फाइनल जीत उनके खाते में जुड़ गई है. यही वजह है कि पाकिस्तानी फैंस उन्हें “लकी चार्म” मानने लगे हैं.

फाइनल मैच का हाल

मैच की बात करें तो पाकिस्तान की जीत की नींव समीर मिन्हास की ऐतिहासिक पारी रही. उन्होंने 113 गेंदों में 172 रन बनाकर टीम को 8 विकेट पर 347 रन तक पहुंचाया. जवाब में भारतीय टीम तेज शुरुआत के बावजूद दबाव नहीं झेल पाई.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा. अली रजा, मोहम्मद सैय्यम और अब्दुल सुब्हान ने सटीक लाइन-लेंथ और उछाल का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजी को टिकने का मौका नहीं दिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 13 साल बाद अंडर-19 एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की और सरफराज अहमद की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा का बड़ा कारण बन गई.