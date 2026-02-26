24 रन बनाकर भी परीक्षा में पास हुए संजू सैमसन, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ये बड़ा काम

संजू सैमसन कम रन बनाकर भी सुपर-8 की परीक्षा में पास हो गए हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मैच में 24 रन बनाए. उन्हें रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग इलेवन में लाया गया था. सैमसन को लेकर खूब हाइप था, लेकिन इस बार भी 15 गेंद में 24 रन ही बना सके. मगर 24 रनों की पारी खेलकर भी उन्होंने कुछ हद तक वह काम कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में लाया गया था. संजू सैमसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मैच में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की.

24 रन बनाकर भी हुए पास, कैसे?

2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया को लगातार खराब शुरुआत मिल रही थी. इसकी मुख्य वजह अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म रही. अब तक पूरे टूर्नामेंट में केवल एक बार भारत की ओपनिंग जोड़ी 10 से अधिक रन जोड़ पाई थी. नामीबिया के खिलाफ भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों ने 25 रन जोड़े थे, लेकिन उसके अलावा प्रत्येक मैच में ओपनिंग जोड़ी 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही थी.

जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 48 रन जोड़े. दोनों ने मिलकर 3.4 ओवर में ही 48 रन बना डाले थे, जो इस वर्ल्ड कप में भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों द्वारा की गई सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. सैमसन ने अपनी 15 गेंदों की पारी में 1 चौका और 2 छक्के लगाए.

संजू सैमसन को इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के सभी 5 मैचों में ओपनिंग करने का मौका मिला था. मगर 5 पारियों में सिर्फ 46 रन बना सके थे. वहीं नामीबिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे. इस खराब फॉर्म के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पा रहा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन इं 24 रनों ने ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसकी टीम इंडिया को जरूरत थी.

