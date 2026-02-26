हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SA vs WI: एडन मार्करम का तूफान, सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, भारत को भी मिली राहत

SA vs WI: एडन मार्करम का तूफान, सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, भारत को भी मिली राहत

SA vs WI Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से धो डाला है. इस जीत से दक्षिण अफ्रीका की सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 06:26 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से धो डाला है. एडन मार्करम ने कैरेबियाई गेंदबाजों को जमकर धोया और 82 रनों की दमदार और ऐतिहासिक पारी खेली. इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. अफ्रीका की यह जीत टीम इंडिया के लिए भी फायदेमंद है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करने आई थी. वेस्टइंडीज ने 83 रन के स्कोर तक 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन जेसन होल्डर ने 49 रन और रोमारियो शेफर्ड  ने 52 रनों की पारी खेली. होल्डर और शेफर्ड ने 89 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 176 रन तक पहुंचाया.

एडन मार्करम का जलवा

177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 8 ओवर में ही 95 रन जोड़कर वेस्टइंडीज के गेंदबाजी लाइन-अप की कमर तोड़ कर रख दी थी. डिकॉक ने 24 गेंद में 47 रन बनाए, वहीं कप्तान मार्करम 82 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए.

उनके अलावा रायन रिकल्टन 45 रन बनाकर नाबाद लौटे. बता दें कि आज शाम भारत अगर जिम्बाब्वे कॉ हरा देता है तो दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. एडन मार्करम के तूफान से पहले गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लेकर कैरेबियाई बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया. वहीं कगिसो रबाड़ा और कॉर्बिन बॉश ने दो-दो विकेट चटकाए.  

भारत को राहत

दक्षिण अफ्रीका की 9 विकेट की जीत से भारतीय टीम को भी राहत मिली है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसकी सेमीफाइनल की राह बहुत हद तक आसान हो गई है. अब भारत को सेमीफाइनल में जाना है तो केवल अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Feb 2026 06:20 PM (IST)
WI Vs SA West Indies Vs South Africa T20 World Cup 2026 T20 World Cup
