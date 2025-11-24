Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल

भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. तेंदुलकर ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए कहा कि निधन की खबर सुनकर ऐसा लगता है जैसे उनका 10 किलो खून कम हो गया है. सचिन ने यह भी लिखा कि कैसे मुलाकात होने पर धर्मेन्द्र कहा करते थे कि 'मास्टर ब्लास्टर' से मिलकर उनका एक किलो खून बढ़ जाता था.

सचिन तेंदुलकर ने X पर धर्मेन्द्र को याद करते हुए लिखा, "कई अन्य लोगों की तरह मुझे भी धर्मेन्द्र जी तुरंत पसंद आ गए थे. वह अभिनेता, जिसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सबका मनोरंजन किया. मैं जब उनसे मिला तो हमारा रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया. उनकी प्रतिभा असाधारण रूप से रिझाने वाली थी. वो मुझसे हमेशा कहते, 'तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा."

दिग्गज क्रिकेटर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "उनके अंदर एक सहजता थी, जिससे उनके आसपास भी लोग खुद को खास और मूल्यवाण लगने लगते थे. उनके निधन पर मुझे अपना दिल भारी महसूस हो रहा है. ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है. आपकी बहुत याद आएगी."

विराट कोहली ने भी धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "आज हमने भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज को खो दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता. वो सबके लिए आइकॉन रहे, जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित किया. भगवान इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति दे. मैं पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."