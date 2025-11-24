हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल

Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल

Sachin Tendulkar on Dharmendra Death: भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महान अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन पर शोक प्रकट किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 08:18 PM (IST)
भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. तेंदुलकर ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए कहा कि निधन की खबर सुनकर ऐसा लगता है जैसे उनका 10 किलो खून कम हो गया है. सचिन ने यह भी लिखा कि कैसे मुलाकात होने पर धर्मेन्द्र कहा करते थे कि 'मास्टर ब्लास्टर' से मिलकर उनका एक किलो खून बढ़ जाता था.

सचिन तेंदुलकर ने X पर धर्मेन्द्र को याद करते हुए लिखा, "कई अन्य लोगों की तरह मुझे भी धर्मेन्द्र जी तुरंत पसंद आ गए थे. वह अभिनेता, जिसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सबका मनोरंजन किया. मैं जब उनसे मिला तो हमारा रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया. उनकी प्रतिभा असाधारण रूप से रिझाने वाली थी. वो मुझसे हमेशा कहते, 'तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा."

दिग्गज क्रिकेटर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "उनके अंदर एक सहजता थी, जिससे उनके आसपास भी लोग खुद को खास और मूल्यवाण लगने लगते थे. उनके निधन पर मुझे अपना दिल भारी महसूस हो रहा है. ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है. आपकी बहुत याद आएगी."

विराट कोहली ने भी धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "आज हमने भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज को खो दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता. वो सबके लिए आइकॉन रहे, जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित किया. भगवान इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति दे. मैं पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Dharmendra Dharmendra Death
